В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Пензенская область присоединится к ней 24 апреля.
Биколоры станут раздавать во всех районах и муниципальных образованиях региона вплоть до 9 мая.
Волонтеры (а их в 2020-м будет около 600) вручат населению более 15 000 двухцветных лент. Это на 5 000 больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе областного правительства.
В 2019-м в Пензе пункт выдачи черно-оранжевых лент и памяток об их правильном ношении размещался в районе сквера Дениса Давыдова на Московской улице.
Перед тем как получить символ Победы, пензенцам надо было ответить на несколько вопросов, связанных с ним.
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penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Определитесь уже.