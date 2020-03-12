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Общество | В 2020-м в Пензенской области раздадут 15 000 георгиевских ленточек

12.03.2020|13:13
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В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Пензенская область присоединится к ней 24 апреля.

Биколоры станут раздавать во всех районах и муниципальных образованиях региона вплоть до 9 мая.

Волонтеры (а их в 2020-м будет около 600) вручат населению более 15 000 двухцветных лент. Это на 5 000 больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В 2019-м в Пензе пункт выдачи черно-оранжевых лент и памяток об их правильном ношении размещался в районе сквера Дениса Давыдова на Московской улице.

Перед тем как получить символ Победы, пензенцам надо было ответить на несколько вопросов, связанных с ним.

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Гость|12.03.2020 13:25|

penzainform.ru писал(a):

Биколоры
penzainform.ru писал(a):
15 000 двухцветных лент
penzainform.ru писал(a):
черно-оранжевых лент
Определитесь уже.

Гость|12.03.2020 13:27|

лучше раздайте оставшимся ветеранам денег, нафиг на ваши ленточки, пиарщики

Гость|12.03.2020 13:27|

А не лучше бы маски раздать,ну старикам хотя бы.

Гость|12.03.2020 13:28|

Хуже жесткости сердца может быть только мягкость ума.

Еще лет 100 раздавать будем. Как единственно оставшуюся в России гордость.

Гость|12.03.2020 13:29|

Помяну деда дома, а на это мракобесие не пойду. Не за то мой дед кровь проливал.

Гость|12.03.2020 13:29|

Туалетную бумагу бы уже раздали. Хоть какая-то польза от правительства.

Гость|12.03.2020 13:31|

Гость писал(a):

Не за то мой дед кровь проливал.
Наши деды кровь проливали, чтобы нас, их потомков теперь вынуждали уехать из страны, если режим не нравится.

Гость|12.03.2020 13:37|

Для тех кто в танке: Лучше бы маски медицинские раздали, а то до парада не доживем (если он будет)

Гость|12.03.2020 13:39|

Гость писал(a):

А не лучше бы маски раздать,ну старикам хотя бы.
Маски кроликов, слонов и алкоголиков?

Раздадут. 22 апреля всем вам раздадут.

Гость|12.03.2020 13:42|

Гость писал(a):

Лучше бы маски медицинские раздали
Болеешь?

Зачем им медицинские маски? Они что, по твоему, все повально больны ОРВИ?

Гость|12.03.2020 13:52|

А чем они еще по-твоему должны быть больны? Гандболом?

Гость|12.03.2020 14:43|

В стране, где ветеранов вспоминают

Всего лишь раз один во всем году,

Демонстративно ленточки цепляют

И гордо ходят друг у друга на виду...

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