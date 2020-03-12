12.03.2020 | 13:13

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Пензенская область присоединится к ней 24 апреля.

Биколоры станут раздавать во всех районах и муниципальных образованиях региона вплоть до 9 мая.

Волонтеры (а их в 2020-м будет около 600) вручат населению более 15 000 двухцветных лент. Это на 5 000 больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В 2019-м в Пензе пункт выдачи черно-оранжевых лент и памяток об их правильном ношении размещался в районе сквера Дениса Давыдова на Московской улице.

Перед тем как получить символ Победы, пензенцам надо было ответить на несколько вопросов, связанных с ним.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.