11.03.2020 | 18:57

В коллективе управления вневедомственной охраны Росгвардии - пополнение. В преддверии своего профессионального праздника они проводят акцию «Журналист меняет профессию». Шанс почувствовать себя в бронежилете росгвардейца выпал съемочной группе 11 канала.

Оружие таким «новобранцам» не выдали, да и не надо. Сила журналиста в составе группы Росгвардии - в слове.

Экипаж отправился на патрулирование улиц. Уже на Западной Поляне рация ожила и стала подавать сигналы.

В одной из квартир сработала сигнализация - так на ходу пояснили младший сержант Дмитрий и сержант Олег. Они хоть и уважительно относились к даме с микрофоном, но первой никуда не пускали.

«В среднем ежедневно сотрудниками вневедомственной охраны осуществляется около 40 выездов нарядов на тревожные сообщения», - сообщил заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергей Сидоров.

Задержание квартирного вора, как оказалось, было учебным. Не успели перевести дух, как в школе сработала тревожная кнопка. О том, что это тоже было тренировкой, команда 11 канала узнала лишь в учебном заведении.

Обеспечение охраны общественного порядка в зоне патрулирования, реагирование на сигналы, поступающие с социальных объектов, - все это (и не только) в зоне ответственности росгвардейцев.

В Пензенской области есть одна сотрудница Росгвардии, которая наравне с мужчинами выезжает на оперативные задержания. Работает она в Бессоновском районе.

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