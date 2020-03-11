11.03.2020 | 15:49

Западная Поляна в Пензе развивается быстрыми темпами. Об этом говорилось на круглом столе в региональном правительстве в среду, 11 марта, где обсуждались перспективы обустройства общественных мест.

Молодые архитекторы предложили реконструировать детский парк «Спутник» на улице Попова. Сейчас он находится в запустении.

«В 1950-х годах здесь проходила сельскохозяйственная выставка, в 1962-м открылся детский центр с автогородком, в 2008-м был построен ФОК. Так возникла тематика ВДНХ с архитектурой советского периода, спорта и космоса», - рассказала один из авторов проекта Мария Кутай.

В первую очередь, по мнению архитекторов, необходимо благоустройство центральной аллеи, затем - детской игровой зоны и площадки перед ФОКом.

На входе в «Спутник» предлагается установить светофор, обустроить пешеходную зону и парковку для автомобилей и велосипедов. На центральном круговом участке предлагается оставить дорожки для занятий детей в автошколе и катания на роликах и велосипедов, а также выделить специальные зоны для прогулок.

Проект предусматривает спортивные и игровые площадки для разного возраста. Пространство перед ФОКом может использоваться для кинопоказов и даже для установки скалодрома. Здесь же предлагается зимой ставить елку и проводить праздники для жителей всего микрорайона.

Не забыли разработчики проекта и о ночном виде парка: предусмотрена многоярусная подсветка.

В качестве арт-объектов предлагается поставить в «Спутнике» ракету-горку, которая раньше была в каждом дворе, качели в советском стиле и несколько удобных ретро-скамеек.

«Арт-объекты в стиле советского времени - это мне это близко и понятно. В проекте предусмотрен комплексный подход - сочетание советского и современного периодов», - отметил губернатор Иван Белозерцев, присутствовавший на круглом столе.

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