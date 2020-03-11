11.03.2020 | 15:11

Квартиры в в Городе Спутнике от строительного холдинга «Термодом» в 2020 году можно будет приобрести еще выгоднее. Ипотеку со ставкой до 3% годовых на покупку жилья в Спутнике уже готовы предоставить в АО «Россельхозбанк».

Россельхозбанк стал флагманом программы льготной сельской ипотеки в России. Это часть государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы, задача которой создать условия для обеспечения сельского населения доступным и комфортным жильем.

Город Спутник вошел в число территорий, на которые в Пензенской области распространяется действие сельской ипотеки. Разработанная ипотечная программа предусматривает несколько целей, в том числе приобретение готового или строящегося объекта недвижимости, расположенного на сельских территориях.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке может подать любой гражданин страны возрастом от 21 до 75 лет. Кредит выдается на срок до 25 лет. Сумма кредита для Пензенской области находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей. При этом первоначальный взнос начинается от 10%. Для его внесения можно использовать материнский капитал.

К примеру, в Городе Спутнике сейчас возводят жилой квартал «Радужные дворы». Квартира-студия в строении № 73 площадью 21,8 кв. м здесь стоит от 965 850 рублей. При первоначальном взносе в 97 000 ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на 25 лет в Россельхозбанке составит всего 4 тысячи рублей в месяц (процентная ставка - 2,7% при условии оформления договора личного страхования, первоначальный взнос - 10% от стоимости жилья).

Однокомнатную квартиру площадью 37,4 кв. м в этом же доме можно приобрести за 1 541 470 рублей. По программе сельской ипотеки с первоначальным взносом в 155 тысяч рублей ежемесячный платеж составит 6 400 рублей.

Двухкомнатные квартиры площадью 51,5 кв. м в строении № 73 продаются по цене от 2 153 580 рублей. При покупке в ипотеку с первоначальным взносом в 216 тысяч ежемесячный платеж будет равен 8 900 рублям.

Двухкомнатная квартира евроформата площадью 40,9 кв. м в соседнем 72-м доме продается за 1 768 330 рублей. По программе сельской ипотеки при первоначальном взносе в 177 000 ежемесячный платеж составит 7 400 рублей.

Наконец, трехкомнатную квартиру евроформата площадью 76,5 кв. м. в строении № 73 можно приобрести за 3 098 505 рублей. Оформив сельскую ипотеку в Россельхозбанке с первоначальным взносом в 310 000, нужно будет ежемесячно вносить 12 800 рублей.

Узнать больше об условиях действия сельской ипотеки можно во всех офисах Россельхозбанка, а выбрать квартиру в Городе Спутнике помогут сотрудники офисов продаж строительного холдинга «Термодом». Они располагаются на Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (г. Пенза), и проспекте 30-летия Победы, 47 (г. Заречный).

Также справки можно получить по номеру 28-28-20.

Проектные декларации застройщика жилого дома № 72 ООО ПКФ «Термодом» размещены на сайте termodom-pnz.ru, застройщика дома № 73 ООО СЗ «Термодом-Ситистрой» - на сайте termodom-citystroy.ru.

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