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Общество | «Билайн» в Пензенской области за два года утроил сеть 4G

10.03.2020|15:30
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«Билайн» продолжает рекордными темпами развивать мобильную сеть передачи данных. За последние два года было построено столько же базовых станций 4G, сколько за все остальное время работы компании.

В 2018 году «Билайн» реализовал самый масштабный в своей истории план строительства сети 4G. В 2019 году темп увеличился еще на 30%, и «Билайн» стал лидером по скорости развития сети 4G среди российских операторов.

В Пензенской области масштабная стройка базовых станций 4G с начала 2018 года увеличила их число в 3 раза, и сейчас в стандарте 4G работает 92% вышек связи оператора. Утроив сеть 4G, «Билайн» дал клиентам возможность больше использовать мобильный интернет и заранее подготовил техническую инфраструктуру к очередному витку роста трафика.

Ввод новых базовых станций позволил увеличить емкость 4G-сети для проживающих и работающих в Пензе. Всего улучшения затронули более 50 дорожных магистралей во всех районах города, среди которых улицы Антонова, Мира, Суворова, 8 Марта, Московская, Окружная, проспект Строителей.

Скорости 4G-интернета увеличились на территории железнодорожного вокзала города и в крупном торгово-развлекательном центре «Ритэйл». Дополнительные базовые станции запустились в поселке Монтажном.

Большая часть стройки пришлась на территорию Пензенской области. Сеть 4G улучшилась более чем в 65 населенных пунктах. Белинский, Кузнецкий, Нижнеломовский и Сердобский районы лидируют по числу населенных пунктов, где были возведены новые объекты инфраструктуры сотовой сети.

Новые базовые станции, модернизация сети и оптимизация использования частотного диапазона обеспечивают мгновенный доступ к online-ресурсам и быструю загрузку тяжелых файлов. Средние скорости доступа на территории Пензенской области за два года выросли на 92%, что стимулирует жителей активнее пользоваться сервисами с помощью смартфонов.

За два года объем мобильного трафика на одного клиента «Билайна» в регионе вырос в 3 раза, и сейчас абоненты оператора в среднем ежемесячно скачивают около 13,5 ГБ. В целом объем передаваемых данных в сети 4G «Билайна» вырос в 7 раз.

Стратегия развития сети «Билайн» синхронизирована с общемировыми трендами. По данным исследования We Are Social и Hootsuite, в 2019 году в более половине случаев люди пользовались интернетом со смартфонов.

Эта доля постоянно растет, забирая время у компьютеров и ноутбуков. В прошлом году в среднем жители России тратили 2 часа и 26 минут в день на социальные сети, а всего в интернете проводили около 7 часов в день, что больше среднемировых показателей.

В ближайшее время мобильный интернет будет основным способом выхода в сеть для большинства пользователей. «Билайн» предлагает клиентам необходимые скорости, а в будущем и быстрый переход на технологию 5G.

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