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Общество | Губернатор Иван Белозерцев признался в любви к пензячкам

08.03.2020|10:00
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В субботу, 7 марта, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram поздравил жительниц региона с наступающим Международным женским днем.

«Все, что есть в мире светлого и прекрасного, - от вас!» - отметил глава региона.

На видео, прикрепленном к посту, Иван Белозерцев пожелал пензячкам, чтобы рядом с ними всегда находилось «простое женское счастье», а также здоровья, семейного благополучия и прекрасного весеннего настроения.

«С праздником вас, дорогие женщины. Я вас люблю», - такими словами губернатор закончил свое поздравление.

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Источник — видео instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|08.03.2020 10:23|

Кому и корова - невеста.

Гость|08.03.2020 10:30|

С орбиты вещает?

Гость|08.03.2020 10:40|

Не ПОЗОРЬ Пензу уйди.

Гость|08.03.2020 10:44|

Его что-то на рот парализовало.

Гость|08.03.2020 11:03|

Смеётся над нами! Весело ,весело!!!

Гость|08.03.2020 11:04|

а что хорошего для них сделано?

Гость|08.03.2020 11:08|

Гость писал(a):

а что хорошего для них сделано?
Пенсионный возраст повышен, что мало?

Гость|08.03.2020 11:12|

А еще их любят министры и замы председателя правительства и много других шаловливых чинушей пензенской волости

Гость|08.03.2020 11:14|

Стрючка ему не обогнать.... Тот был бы настоящий губер :)

Гость|08.03.2020 11:16|

С осени губернатором будет Шевченко.

Гость|08.03.2020 11:33|

Спасибо за поздравление, ещё бы рублём подкрепили поздравление вообще бы самый лучший губер были, целую в губы!

Гость|08.03.2020 11:38|

Ну ладно для формальности пойдёт.Только зачем в конце вот этот вот бред я люблю вас? Когда молчит умнее выглядит.

Гость|08.03.2020 11:40|

Гость писал(a):

08.03.2020 10:23|

Кому и корова - невеста.

А невесты в вашем городе есть. Кому и кобыла невеста х.ф. 12 стульев

Гость|08.03.2020 11:43|

Гость писал(a):

ещё бы рублём подкрепили поздравление вообще бы самый лучший губер были, целую в губы!
Так он подкрепил,пенсий почти половину женщин лишил.

Гость|08.03.2020 11:49|

Гость писал(a):

С осени губернатором будет Шевченко.
Не будет!Этому шизофренику место в психушке.

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Имя: Гость
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