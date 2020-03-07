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Общество | В закрытом городе будут отлавливать собак на улице Ахунской

07.03.2020|13:54
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В Заречном запланировано сокращение численности безнадзорных животных в районе гаражного кооператива № 6 на улице Ахунской. Это связано с введением карантина по бешенству.

В конце января двое зареченцев нашли мертвую лису. Решив продать ее шкуру, они взяли тушку с собой и оставили у гаража. Там она пролежала некоторое время, прежде чем специалисты станции по борьбе с болезнями животных выявили, что лиса инфицирована.

Гаражный кооператив признали эпизоотическим очагом по бешенству и установили карантин, который продлится до 6 апреля.

«Животные, находящиеся на обозначенном участке города без сопровождающего лица, будут подлежать отлову специализированной организацией», - цитирует портал «Заречье сегодня» директора управления МТО Татьяну Пчелинцеву.

Владельцам животных настоятельно рекомендуется не оставлять своих животных без присмотра, чтобы избежать инцидентов.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|07.03.2020 14:25|

Там не только собак надо отлавливать , там и ворота заварить бы не мешало .

Гость|07.03.2020 14:44|

Гость писал(a):

Там не только собак надо отлавливать , там и ворота заварить бы не мешало .
Да и твой пердак бы заварить неплохо было, а то говном пованивает

Гость|07.03.2020 14:46|

Давно пора бродячих собак убивать. Тут не до жалости

Гость|07.03.2020 15:09|

СТЕРИЛИЗАЦИЯ И КАСТРАЦИЯ - ЭТО ЛАЗЕЙКА ДЛЯ ХИЩЕНИЯ ГОССРЕДСТВ.

Гость|07.03.2020 15:17|

Нам ещё к вирусу бешенства не хватало!

Заварить ворота!

Имя: Гость
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