07.03.2020 | 11:07

Прокуратура Пензенской области внесла апелляционное представление, в котором просит смягчить приговор двум фигурантам так называемого дела «Сети» (террористической организации, запрещенной в России) - Максиму Иванкину и Андрею Чернову.

Приговор семи молодым людям был вынесен 10 февраля тройкой судей Приволжского окружного военного суда. Максим Иванкин и Андрей Чернов были признаны виновными и в сбыте наркотиков. Первому было назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, второму - 14 лет.

Дело получило известность из-за заявления задержанных о том, что признательные показания даны ими под пытками.

По мнению прокуратуры, при вынесении приговора были допущены процессуальные нарушения.

«В приговоре не учтен размер наказания, на который влияет в качестве смягчающего обстоятельства признание вины и способствование раскрытию преступления», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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