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Общество | Пензенская прокуратура просит смягчить приговор двум фигурантам дела «Сети»

07.03.2020|11:07
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Прокуратура Пензенской области внесла апелляционное представление, в котором просит смягчить приговор двум фигурантам так называемого дела «Сети» (террористической организации, запрещенной в России) - Максиму Иванкину и Андрею Чернову.

Приговор семи молодым людям был вынесен 10 февраля тройкой судей Приволжского окружного военного суда. Максим Иванкин и Андрей Чернов были признаны виновными и в сбыте наркотиков. Первому было назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, второму - 14 лет.

Дело получило известность из-за заявления задержанных о том, что признательные показания даны ими под пытками.

По мнению прокуратуры, при вынесении приговора были допущены процессуальные нарушения.

«В приговоре не учтен размер наказания, на который влияет в качестве смягчающего обстоятельства признание вины и способствование раскрытию преступления», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость|07.03.2020 11:24|

случайно так допустились нарушения, ага.. чай не детский сад. хотяя

Гость|07.03.2020 11:36|

На суде судья сказал: "Двадцать пять! До встречи!"

Раньше б горло я порвал за такие речи!

А теперь терплю обиду, не показываю виду...

Гость|07.03.2020 12:38|

Гость писал(a):

На суде судья сказал: "Двадцать пять! До встречи!"

Раньше б горло я порвал за такие речи!

А теперь терплю обиду, не показываю виду...

Молодец, отметился, побежал дальше отмечаться.

Гость|07.03.2020 13:54|

Не хотите или и не умеете работать, предвидеть, а не заработать. Уйдите. Кто хочет работать будет. Забудь.

Гость|07.03.2020 14:04|

Гость писал(a):

Не хотите или и не умеете работать, предвидеть, а не заработать. Уйдите. Кто хочет работать будет. Забудь.
Расшифруй?

Гость|07.03.2020 14:06|

! Шифрр не предусмотрен

Гость|07.03.2020 14:07|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Не хотите или и не умеете работать, предвидеть, а не заработать. Уйдите. Кто хочет работать будет. Забудь.
Расшифруй?
да

Гость|07.03.2020 15:18|

В апелляционном представлении прокурор указал , что, по его мнению, при вынесении приговора по статье об участии в террористическом сообществе (205.4 УК РФ) суд не учел, что Иванкин и Чернов «дали признательные показания и активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других преступников».

Гость|07.03.2020 15:26|

Участники Сети мне не нравятся. Во-первых они глупые, если общались на всякие такие темы в интернете.

А во-вторых я бы не хотел чтобы люди с такими идеями пришли к власти.

Гость|07.03.2020 15:28|

Но их, и их родителей очень жалко, конечно. Я бы хотел чтобы они попали под амнистию или помилование.

Имя: Гость
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