06.03.2020 | 12:47

В Пензенском районе продажа квартиры окончилась судебным разбирательством. Причиной иска стал невозвращенный задаток.

В 2019 году две жительницы Засечного заключили договор купли-продажи квартиры. Покупательница выплатила владелице недвижимости 50 000 рублей в качестве задатка.

В условия договора были включены отсутствие иных лиц, зарегистрированных в квартире, неимение задолженности по коммунальным услугам и предоставление собственницей документов, подтверждающих ее право на недвижимость.

«Однако на день продажи квартиры в ней было зарегистрировано юридическое лицо, о чем стало известно покупателю лишь после передачи задатка», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Пензенского районного суда.

Таким образом, условия договора оказались нарушены, и покупательница потребовала вернуть задаток. Однако владелица квадратных метров сделать это отказалась, поскольку потратила полученные деньги на капитальный ремонт, о котором ее не просили, и на оплату ЖКХ.

На судебном заседании собственница подтвердила, что не выполнила условия договора. Служители Фемиды обязали ее вернуть покупательнице деньги в двойном размере, а также возместить понесенные убытки.

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