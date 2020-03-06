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Общество | Жительницу Засечного заставили вернуть в двойном размере задаток за квартиру

06.03.2020|12:47
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В Пензенском районе продажа квартиры окончилась судебным разбирательством. Причиной иска стал невозвращенный задаток.

В 2019 году две жительницы Засечного заключили договор купли-продажи квартиры. Покупательница выплатила владелице недвижимости 50 000 рублей в качестве задатка.

В условия договора были включены отсутствие иных лиц, зарегистрированных в квартире, неимение задолженности по коммунальным услугам и предоставление собственницей документов, подтверждающих ее право на недвижимость.

«Однако на день продажи квартиры в ней было зарегистрировано юридическое лицо, о чем стало известно покупателю лишь после передачи задатка», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Пензенского районного суда.

Таким образом, условия договора оказались нарушены, и покупательница потребовала вернуть задаток. Однако владелица квадратных метров сделать это отказалась, поскольку потратила полученные деньги на капитальный ремонт, о котором ее не просили, и на оплату ЖКХ.

На судебном заседании собственница подтвердила, что не выполнила условия договора. Служители Фемиды обязали ее вернуть покупательнице деньги в двойном размере, а также возместить понесенные убытки.

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Гость|06.03.2020 16:01|

ну и ждите теперь когда вам там возместят

Гость|06.03.2020 20:59|

Гость писал(a):

ну и ждите теперь когда вам там возместят

Ну подождет пока приставы продадут квартиру и вернут деньги. А ответчику это надо?

Гость|06.03.2020 21:17|

penzainform.ru писал(a):

Однако на день продажи квартиры в ней было зарегистрировано юридическое лицо,
Пишите в регистрирующие организации (налоовая) письмо, о том что отказываете в юридическом адресе соответствующей организации .

Гость|06.03.2020 21:38|

Не хотела она квартиру покупать. Заранее знала про ооо зарегистрированном и решила денег срубить.

Гость|06.03.2020 22:37|

Гость писал(a):

Ну подождет пока приставы продадут квартиру и вернут деньги.
Долг не соразмерен цыне квартиры по этому падать не получится. Учи мат.часть а потом только расуждай

Гость|06.03.2020 22:42|

Решение суда и его исполнение очень разные вещи, денег своих очень долго будет ждать.

Имя: Гость
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