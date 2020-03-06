06.03.2020 | 13:52

В пятницу, 6 марта, в Пензе прошла традиционная акция «Леди донор». Все жительницы города, явившиеся в областной клинический центр крови, получили поздравления и сувениры с символикой донорства.

Впрочем, мужчины в этот день тоже активно сдавали кровь. Всего в центре побывало около 100 человек, было заготовлено более 50 литров гемокомпонентов. После обследования они будут направлены в лечебную сеть.

«Статистика показывает, что женщин-доноров ничуть не меньше мужчин, несмотря на то что прекрасная половина считается слабым полом. Женщины гораздо острее чувствуют чужую боль и первыми приходят на помощь», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Пензенский центр крови регулярно проводит целевые акции среди различных слоев населения. Так, к Дню защитника Отечества прошло мероприятие «Донор в погонах». В нем участвовали судебные приставы и сотрудники полиции.

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