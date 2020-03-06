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Общество | На акции «Леди донор» пензячкам дарили сувениры с символикой крови

06.03.2020|13:52
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В пятницу, 6 марта, в Пензе прошла традиционная акция «Леди донор». Все жительницы города, явившиеся в областной клинический центр крови, получили поздравления и сувениры с символикой донорства.

Впрочем, мужчины в этот день тоже активно сдавали кровь. Всего в центре побывало около 100 человек, было заготовлено более 50 литров гемокомпонентов. После обследования они будут направлены в лечебную сеть.

«Статистика показывает, что женщин-доноров ничуть не меньше мужчин, несмотря на то что прекрасная половина считается слабым полом. Женщины гораздо острее чувствуют чужую боль и первыми приходят на помощь», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Пензенский центр крови регулярно проводит целевые акции среди различных слоев населения. Так, к Дню защитника Отечества прошло мероприятие «Донор в погонах». В нем участвовали судебные приставы и сотрудники полиции.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|06.03.2020 14:33|

А леди-дворник когда будет?

Гость|06.03.2020 14:48|

мой родственник был хроническим алкоголиком и почётным донором, работница соседнего отдела, переболевшая гепатитом сдавала кровь, и таких по стране немало.

Имя: Гость
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