03.03.2020 | 17:57

В школе № 66 презентовали проект «А мы из Пензы. Наследники Победителей». Ученики готовят свою Книгу памяти с рассказами о прадедах - тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Дети озвучили найденную информацию гостям - представителям совета ветеранов района.

Почетным гостем праздника стала Марина Силантьева - дочь Виктора Стукалова, чье имя носит инженерно-техническая школа № 66. Виктор Александрович 16 лет возглавлял пензенский завод ВЭМ. Под его руководством наладили выпуск ЭВМ первого и второго поколений. В годы Великой Отечественной Стукалов воевал на 1-м Белорусском фронте.

Пензенца не стало 39 лет назад, но время не стерло воспоминаний дочери об отце.

«Человек он был мягкий, хотя на работе мог поговорить и жестко с кем-то. Очень честный, таких сейчас нет, и очень порядочный», - отметила Марина Силантьева.

Так сложилось, что школьный праздник пришелся на день рождения Виктора Стукалова. Ему исполнилось бы 96 лет.

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