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Общество | В Пензе стало больше указателей с названиями улиц и номерами домов

03.03.2020|15:17
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Во вторник, 3 марта, в администрации Пензы обсудили подготовку к Всероссийской переписи населения, которая состоится с 1 по 31 октября.

Регистраторский обход, который прошел в августе 2019-го, выявил массу недостатков, способных помешать переписчикам. Так, в частном секторе нередко отсутствовали указатели (аншлаги) с номерами домов и названиями улиц. А в Железнодорожном районе на табличке указано «Улица Орджоникидзе», хотя фактически это 1-й проезд Орджоникидзе.

В целом же по итогам обхода в Пензе было выявлено 30% домов, на которых отсутствовали указатели. Как доложил на совещании в мэрии начальник управления экономического развития Михаил Власов, сейчас таких зданий только 8%. Кроме того, собрана информация от управляющих компаний и МУПов о количестве жителей многоэтажек.

«Глава администрации Андрей Лузгин отметил, что бывали случаи, когда из-за отсутствия указателей скорая помощь не могла найти нужный адрес. Проблема особенно актуальна для новых микрорайонов», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|03.03.2020 15:39|

Какое достижение номера домов накрасил,а остановки зачем заменили на хлам?

Гость|03.03.2020 16:35|

Особенно радуют указатели на ул. Котранского, Мещерская, Васильковая, аж с трассы. Да и освещение ещё не заселённых улиц восхищает

Имя: Гость
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