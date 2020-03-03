03.03.2020 | 15:17

Во вторник, 3 марта, в администрации Пензы обсудили подготовку к Всероссийской переписи населения, которая состоится с 1 по 31 октября.

Регистраторский обход, который прошел в августе 2019-го, выявил массу недостатков, способных помешать переписчикам. Так, в частном секторе нередко отсутствовали указатели (аншлаги) с номерами домов и названиями улиц. А в Железнодорожном районе на табличке указано «Улица Орджоникидзе», хотя фактически это 1-й проезд Орджоникидзе.

В целом же по итогам обхода в Пензе было выявлено 30% домов, на которых отсутствовали указатели. Как доложил на совещании в мэрии начальник управления экономического развития Михаил Власов, сейчас таких зданий только 8%. Кроме того, собрана информация от управляющих компаний и МУПов о количестве жителей многоэтажек.

«Глава администрации Андрей Лузгин отметил, что бывали случаи, когда из-за отсутствия указателей скорая помощь не могла найти нужный адрес. Проблема особенно актуальна для новых микрорайонов», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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