03.03.2020 | 17:13

Во вторник, 3 марта, сотрудники управления по делам ГОЧС Пензы обследовали гидротехнические сооружения, уделяя особое внимание местам, где могут возникнуть препятствия для свободного прохождения воды.

Сура уже полностью освободилась от льда, поэтому специалисты измерили его толщину и проверили структуру на закрытых водоемах. Они отметили, что, несмотря на то что толщина покрытия на прудах составляет от 30 до 40 см, из-за резких перепадов температур в нем образовались расколы и трещины.

«Участники рейда напомнили рыбакам, что температурные «качели» меняют структуру льда, поэтому любителям рыбной ловли рекомендовали быть крайне осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по телефону 112», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.

Спасатели считают рыболовов главной группой риска на зимних водоемах. Специалисты в очередной раз предупредили любителей подледного лова о том, что не стоит рисковать жизнью ради хобби.

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