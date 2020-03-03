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Общество | Пензенец не явился на сборный пункт и попросил, чтобы его оштрафовали

03.03.2020|14:01
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В Пензе прекратили уголовное дело, заведенное в отношении уклониста от службы в армии.

В октябре 2019 года горожанин получил повестку о необходимости явиться на сборный пункт областного военкомата для отправки в войска. Он лично расписался на корешке повестки, но обязательство не исполнил, не имея на это уважительной причины.

Несобранного пензенца решили привлечь к ответственности.

Раскаявшись в содеянном и полностью признав свою вину, горожанин подал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему наказания в виде судебного штрафа.

Служители Фемиды пошли навстречу и обязали уклониста в течение месяца со дня вступления постановления в силу заплатить 10 000 рублей в доход государства, сообщили в Октябрьском районном суде.

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Гость|03.03.2020 14:11|

Может родственник депутата вдонина который попался пьяный за рулем автомобиля .. Ход действия похож

Гость|03.03.2020 14:16|

а что, так можно было?

Гость|03.03.2020 14:19|

Нечего там делать, сынки чинушей и депутатиков не служат.

Гость|03.03.2020 14:23|

10 тысяч заплатил и все , можно не служить ? Я то же так хочу.

Гость|03.03.2020 14:31|

Я лучше на зону зато выйду крутым.

Гость|03.03.2020 14:54|

Крутым ПЕТУХОМ хахаахахахах!!!!

Гость|03.03.2020 14:58|

― Армии солдаты нужны. В армии без солдата абсурд и коррупция. Счас урегулируем.

Гость|03.03.2020 15:03|

10 касарей и вольная пожизненно.Это судимость тьфу,не начн не влияет,зато без головняка можно девкам сиськи трогать,чем там дрочить.Пусть сыновья крутых людейидит служить,мой покой охранять.

Имя: Гость
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