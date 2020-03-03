В Пензе прекратили уголовное дело, заведенное в отношении уклониста от службы в армии.
В октябре 2019 года горожанин получил повестку о необходимости явиться на сборный пункт областного военкомата для отправки в войска. Он лично расписался на корешке повестки, но обязательство не исполнил, не имея на это уважительной причины.
Несобранного пензенца решили привлечь к ответственности.
Раскаявшись в содеянном и полностью признав свою вину, горожанин подал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему наказания в виде судебного штрафа.
Служители Фемиды пошли навстречу и обязали уклониста в течение месяца со дня вступления постановления в силу заплатить 10 000 рублей в доход государства, сообщили в Октябрьском районном суде.
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