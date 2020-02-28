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Общество | В Спасском районе «Дамате» ввела в эксплуатацию 16 новых птичников

28.02.2020|12:22
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Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, ввела в эксплуатацию 16 птичников подращивания и откорма индейки в Спасском районе Пензенской области.

Компания продолжает расширение производственных мощностей до 155 тысяч тонн в убойном весе в год. В связи с этим планомерно увеличивается общее количество птичников - до 488 корпусов к середине 2020 года.

Проект предусматривает строительство в Спасском районе 64 птичников: 16 корпусов подращивания и 48 - откорма. Большая часть из них уже построена и введена в эксплуатацию.

Строительно-монтажные работы на новых птицеводческих площадках вблизи села Русский Пимбур начались летом 2019 года и завершились в максимально короткие сроки. Сейчас новые помещения готовы к приему птицы. Специалисты компании «Дамате» планируют первый завоз индюшат в середине марта.

Все птичники удалены друг от друга для соблюдения норм биобезопасности. Кормление, поение, вакцинация, вентиляция, климат-контроль автоматизированы. Самцы и самки содержатся раздельно.

Площадка подращивания состоит из восьми корпусов и рассчитана на 264 тысячи мест. За год на ней вырастят и отправят на дальнейший откорм более миллиона индюшат. Кроме того, введено в эксплуатацию восемь новых корпусов откорма самок на 132 тысячи мест.

Благодаря вводу в эксплуатацию новых птицеводческих корпусов «Дамате» обеспечила дополнительными рабочими местами в Спасском районе более 80 человек. Всего на производственных объектах компании сегодня трудится 100 человек. Им гарантированы достойная оплата труда, современные рабочие места и условия для профессионального развития.

Помимо этого, «Дамате» реализует для сотрудников новую социальную политику, включающую 11 программ лояльности, не предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

В Спасском районе также расположены посевные площади группы «Дамате». Земельный фонд компании в районе превышает 4,7 тысячи гектаров. За счет растениеводства компания обеспечивает растущее поголовье индейки качественными кормами собственного производства.

В Спасском районе ГК «Дамате» начала активную хозяйственную деятельность в 2018 году. При отборе территорий в расчет принималось наличие подходящих земельных участков, достаточное количество трудовых ресурсов, удаленность инженерных коммуникаций, наличие электрических мощностей, а также развитость транспортной сети.

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