Сетевое издание|18+|Пятница|28 фев 2020|13:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  73.99  |  $  67.30

Общество | В Пензе школы и детсады приглашают охранников работать за 100 рублей в час

28.02.2020|12:01
Печать

В пятницу, 28 февраля, на сессии Пензенской городской думы обсуждался вопрос об охране школ и детсадов в областном центре.

Депутат Алексей Иванов попросил заместителя начальника управления образования Федора Клемина пояснить, почему не все учреждения охраняют чоповцы и когда специалисты начнут дежурить вместо вахтеров.

«У нас 223 здания, из них 120 охраняются ЧОПами, по остальным заключены договоры, но к физической охране еще не приступили. ЧОПы набирают и обучают людей. После того как пройдет этот процесс, мы надеемся, что все здания будут охраняться. Сейчас каждый руководитель внутри своей сметы находит средства, чтобы оплачивать работу вахтеров», - рассказал Федор Клемин.

Алексей Иванов отметил, что, по его данным, частные охранные организации считают, что заложенных средств недостаточно. Зарплата вахтера сейчас минимальна - 100 рублей в час, чоповцы на такую сумму не пойдут.

«Как можно пересмотреть эту цифру?» - поинтересовался депутат.

Замначальника управления ответил, что 50% учреждений все же смогли заключить договоры, чоповцы пошли работать за 100 рублей в час.

Федор Клемин уточнил: если в другой половине учреждений возникнут проблемы, они изучат предложения ЧОПов и при необходимости выйдут к депутатам с просьбой о выделении дополнительных средств.

Ранее в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась горожанка, которую возмутила ситуация в одном из детских садов Пензы. По словам женщины, родителям обещали, что с 2020 года садик будут охранять чоповцы или росгвардейцы. В реальности же пенсионерки, которые работали вахтерами, прошли курс обучения, что практически не повысило безопасность детей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость|28.02.2020 12:12|

penzainform.ru писал(a):

В реальности же пенсионерки, которые работали вахтерами, прошли курс обучения, что практически не повысило безопасность детей.
Была милиция - стала полиция.

По проторенной дороге шагают ЧОПы.

Гость|28.02.2020 12:19|

Это перечисляют по 100р в час, а сами охранники сколько получают? Вот и не идёт никто за копейки.

Гость|28.02.2020 12:23|

Им и 100 в час много,лодыри-мужики.Булку хлеба и водичку,вот что такие заслужили.

Гость|28.02.2020 12:34|

Сутки через сутки - 36 т.р. в месяц

Гость|28.02.2020 12:38|

по 100 р час не получается средняя зарплата около 40 000р. где то кто звиздит.

Гость|28.02.2020 12:42|

НАЛОГИ...

Гость|28.02.2020 12:52|

ВЫ ЧЕ НЕСЕТЕ??? Смотрите объявления ! Какие 100 р час??? Столько не платят не в одном ЧОПе Пензы даже в ГБР ПО 6 РАЗРЯДУ! Вы че бред несете!!!Смотрите объявления :5 дней с 7 до 19 не вылезая (в нарушение всех кодексов-более 250 часов) из школы и 17 500 ВСЕГО!

Гость|28.02.2020 12:56|

Откройте Базар ..какие 30 тысяч.Вы с ума сошли???

Гость|28.02.2020 12:57|

100 руб чистыми или опять без учета налогов?

Гость|28.02.2020 13:12|

25 миллионов путинских высококвалифицированных рабочих мест. Он ведь человек слова,правда?А мужички побегут устраиваться ,ещё и в очередь встанут,работы мало.

Гость|28.02.2020 13:43|

Женщины вахтеры более ответственнее некоторых охранников их ЧОП!В Зимней вишне при пожаре вахтер принесла больше пользы чем охранник,а в садике где убили мальчика-охранник ЧОП впустил убийцу в дет.сад!Женщины более ответственно относятся к своим должеостным обязанностям!

Гость|28.02.2020 13:44|

Работы (вакансий) много, зарплаты нет.

Гость|28.02.2020 13:45|

Смотрите объявления :5 дней с 7 до 19 не вылезая (в нарушение всех кодексов-более 250 часов) из школы и 17 500 Всего.. Так это зарплата охранника, а чопу заработать Все эти чоп набирают тех же вахтеров,обучают за их же средства, платят им минимум, а в сёлах вообще минималку

Гость|28.02.2020 13:48|

^^Никто не мешает женщинам стать охранником ЧОП. Множество женщин являются частными охранниками.. но даже и они не идут на те адские условия которые предлагаются сейчас на охране в детских садах/школах!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте