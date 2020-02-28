28.02.2020 | 12:01

В пятницу, 28 февраля, на сессии Пензенской городской думы обсуждался вопрос об охране школ и детсадов в областном центре.

Депутат Алексей Иванов попросил заместителя начальника управления образования Федора Клемина пояснить, почему не все учреждения охраняют чоповцы и когда специалисты начнут дежурить вместо вахтеров.

«У нас 223 здания, из них 120 охраняются ЧОПами, по остальным заключены договоры, но к физической охране еще не приступили. ЧОПы набирают и обучают людей. После того как пройдет этот процесс, мы надеемся, что все здания будут охраняться. Сейчас каждый руководитель внутри своей сметы находит средства, чтобы оплачивать работу вахтеров», - рассказал Федор Клемин.

Алексей Иванов отметил, что, по его данным, частные охранные организации считают, что заложенных средств недостаточно. Зарплата вахтера сейчас минимальна - 100 рублей в час, чоповцы на такую сумму не пойдут.

«Как можно пересмотреть эту цифру?» - поинтересовался депутат.

Замначальника управления ответил, что 50% учреждений все же смогли заключить договоры, чоповцы пошли работать за 100 рублей в час.

Федор Клемин уточнил: если в другой половине учреждений возникнут проблемы, они изучат предложения ЧОПов и при необходимости выйдут к депутатам с просьбой о выделении дополнительных средств.

Ранее в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась горожанка, которую возмутила ситуация в одном из детских садов Пензы. По словам женщины, родителям обещали, что с 2020 года садик будут охранять чоповцы или росгвардейцы. В реальности же пенсионерки, которые работали вахтерами, прошли курс обучения, что практически не повысило безопасность детей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.