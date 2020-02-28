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Общество | В Пензе наказание депутатам за ошибки в декларациях будут назначать коллеги

28.02.2020|12:17
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Депутаты Пензенской городской думы сами будут решать, насколько существенны нарушения их коллег в декларациях о доходах, расходах и имуществе. За различные меры ответственности они проголосовали на сессии в пятницу, 28 февраля.

Представитель прокуратуры Ленинского района пояснил, что раньше за ошибки в отчетных документах по закону о коррупционных правонарушениях было предусмотрено только досрочное сложение полномочий. Теперь линейка наказаний расширяется: это предупреждение, освобождение от должности, запрет реализовать полномочия.

Какое именно наказание применить к народному избраннику, будут решать сами депутаты на специальной комиссии в зависимости от того, насколько существенна ошибка.

Прецеденты, когда была предоставлена недостоверная информация, уже были. Так, сразу 14 думцев подали неверные сведения за 2015 год. Это выявилось в 2017-м.

Тогда прокурор поднял вопрос о досрочном сложении с них полномочий, однако добровольно пошли на это всего 3 человека. Один из них пояснил, что не обозначил в декларации прицеп 1996 года выпуска и парковочное место в 13 квадратных метров в Москве. Другой заявил, что попал в список коррупционеров из-за потери бланка декларации.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|28.02.2020 12:32|

Рука руку моет,круговая порука.

Гость|28.02.2020 12:32|

Какое именно наказание применить к народному избраннику, будут решать сами депутаты на специальной комиссии в зависимости от того, насколько существенна ошибка.

В Москве пусть посмеются . Тема уже там .

Гость|28.02.2020 12:33|

Прикольненько так.

Гость|28.02.2020 12:35|

Это просто плевок или СМАЧНАЯ ХАРКОТИНА в избирателей?

Гость|28.02.2020 12:36|

Вот молодцы ! Их сажать надо !

Гость|28.02.2020 12:38|

10 палок

Гость|28.02.2020 12:43|

Загадка: Одна рука плетью сечет, другая рука себя гладит, все время сидит - только людям ..... (в рифму). Отгадайте.

Гость|28.02.2020 12:48|

Будут всех ПРЕДУПРЕЖДАТЬ..., так как ошибки сочтут незначительными...

Гость|28.02.2020 12:51|

Накажи себя сам, чтобы мне было приятно)

Что за бред? Почему для всех остальных действует

российское законодательство, а не самосуд?

Гость|28.02.2020 13:05|

Лаврэнтий! А ты что думаешь?

Гость|28.02.2020 13:15|

Как, человек принимающий законы, может неправильно, с ошибками, заполнять декларацию? А обычным людям за неверно заполненную декларацию - штраф. Чудеса.

Гость|28.02.2020 13:38|

Какой кошмар.....

Гость|28.02.2020 13:42|

их вообще надо освободить от этих деклараций.........

Гость|28.02.2020 13:46|

Ахххаааха,а я думал общество,сми ,эх и наивный...

Гость|28.02.2020 13:47|

Последствия властвования городской думой, господина Савельева(бывшего гл. врача областной психиатрической больницы) просто дают о себе знать! Здесь все ясно и предельно понятно! Пензенская ЕР практически обнуляет свой рейтинт!

Президент говорит об ответственности власти - а они заверяют его об безответственном отношении и усилении коррупционных связей в своей кормушке!

Имя: Гость
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