28.02.2020 | 12:17

Депутаты Пензенской городской думы сами будут решать, насколько существенны нарушения их коллег в декларациях о доходах, расходах и имуществе. За различные меры ответственности они проголосовали на сессии в пятницу, 28 февраля.

Представитель прокуратуры Ленинского района пояснил, что раньше за ошибки в отчетных документах по закону о коррупционных правонарушениях было предусмотрено только досрочное сложение полномочий. Теперь линейка наказаний расширяется: это предупреждение, освобождение от должности, запрет реализовать полномочия.

Какое именно наказание применить к народному избраннику, будут решать сами депутаты на специальной комиссии в зависимости от того, насколько существенна ошибка.

Прецеденты, когда была предоставлена недостоверная информация, уже были. Так, сразу 14 думцев подали неверные сведения за 2015 год. Это выявилось в 2017-м.

Тогда прокурор поднял вопрос о досрочном сложении с них полномочий, однако добровольно пошли на это всего 3 человека. Один из них пояснил, что не обозначил в декларации прицеп 1996 года выпуска и парковочное место в 13 квадратных метров в Москве. Другой заявил, что попал в список коррупционеров из-за потери бланка декларации.

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