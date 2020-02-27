27.02.2020 | 15:45

Жительница Каменки засудила изготовителя, который продал ей некачественный кухонный гарнитур.

Покупку женщина сделала 23 мая 2019 года. Стоимость мебели составила 73 000 рублей. Чтобы расплатиться, горожанка взяла кредит.

Гарнитур доставили в разобранном виде, поэтому недостатки до поры до времени оставались невыявленными.

После сборки выяснилось, что размеры одного шкафа не соответствуют обозначенным в заказе, бутыльница и расположенные рядом ящики не закрываются, пенал неровный и не имеет креплений, между угловыми шкафами большая щель, на одном из предметов гарнитура отходит пластик, парные двери расположены одна ниже другой.

Разочарованная покупательница сообщила о дефектах предпринимателю, и тот забрал один из шкафов, пообещав все исправить. Время шло, продавец возвращать приведенный в порядок предмет мебели не спешил.

В конце июля терпение женщины иссякло, и она обратилась к нему с претензией, попросив расторгнуть договор купли-продажи, вернуть ей деньги и компенсировать моральный ущерб, но получила отказ.

Тогда горожанка пошла в суд и потребовала взыскать с продавца 60 000 рублей, которые потратила на погашение кредита за гарнитур, неустойку и возмещение причиненного морального вреда.

Ответчик с иском не согласился.

Служители Фемиды внимательно изучили материалы дела и пришли к выводу, что претензии женщины имеют основания. Ответчик не смог доказать, что продал качественный товар, а экспертиза выявила у мебели дефекты.

«Не подтвержден довод о возникновении недостатков вследствие нарушения правил использования потребителем. Обстоятельств, освобождающих изготовителя от ответственности за возникшие в мебели недостатки, не установлено», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Согласно решению служителей Фемиды, коммерсант должен выплатить покупательнице 60 000 рублей, уплаченных за товар, 10 000 неустойки, 1 500 компенсации морального вреда, 5 000 штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя и 12 812 рублей, которые были потрачены на проведение экспертизы и судебные расходы.

Суммы штрафа и неустойки женщину не устроили. Она подала апелляцию.

Суд вышестоящей инстанции проверил доводы горожанки и, признав сумму штрафа заниженной, увеличил ее до 35 000 рублей. В остальной части решение осталось без изменений.

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