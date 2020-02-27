Сетевое издание|18+|Четверг|27 фев 2020|16:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
  72.28  |  $  65.96

Общество | В Каменке покупка кухонного гарнитура довела горожанку до суда

27.02.2020|15:45
Печать

Жительница Каменки засудила изготовителя, который продал ей некачественный кухонный гарнитур.

Покупку женщина сделала 23 мая 2019 года. Стоимость мебели составила 73 000 рублей. Чтобы расплатиться, горожанка взяла кредит.

Гарнитур доставили в разобранном виде, поэтому недостатки до поры до времени оставались невыявленными.

После сборки выяснилось, что размеры одного шкафа не соответствуют обозначенным в заказе, бутыльница и расположенные рядом ящики не закрываются, пенал неровный и не имеет креплений, между угловыми шкафами большая щель, на одном из предметов гарнитура отходит пластик, парные двери расположены одна ниже другой.

Разочарованная покупательница сообщила о дефектах предпринимателю, и тот забрал один из шкафов, пообещав все исправить. Время шло, продавец возвращать приведенный в порядок предмет мебели не спешил.

В конце июля терпение женщины иссякло, и она обратилась к нему с претензией, попросив расторгнуть договор купли-продажи, вернуть ей деньги и компенсировать моральный ущерб, но получила отказ.

Тогда горожанка пошла в суд и потребовала взыскать с продавца 60 000 рублей, которые потратила на погашение кредита за гарнитур, неустойку и возмещение причиненного морального вреда.

Ответчик с иском не согласился.

Служители Фемиды внимательно изучили материалы дела и пришли к выводу, что претензии женщины имеют основания. Ответчик не смог доказать, что продал качественный товар, а экспертиза выявила у мебели дефекты.

«Не подтвержден довод о возникновении недостатков вследствие нарушения правил использования потребителем. Обстоятельств, освобождающих изготовителя от ответственности за возникшие в мебели недостатки, не установлено», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Согласно решению служителей Фемиды, коммерсант должен выплатить покупательнице 60 000 рублей, уплаченных за товар, 10 000 неустойки, 1 500 компенсации морального вреда, 5 000 штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя и 12 812 рублей, которые были потрачены на проведение экспертизы и судебные расходы.

Суммы штрафа и неустойки женщину не устроили. Она подала апелляцию.

Суд вышестоящей инстанции проверил доводы горожанки и, признав сумму штрафа заниженной, увеличил ее до 35 000 рублей. В остальной части решение осталось без изменений.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте