В администрации Каменского района перед гербом показали танец живота
В интернете появилось видео, предположительно, сделанное во время празднования Дня защитника Отечества в администрации Каменского района.

Ролик, снятый в зале заседаний, опубликовал портал «Свободные новости». В редакцию его прислал один из читателей.

«Он был возмущен, что девушка в откровенном наряде исполняет восточный танец перед гербом РФ. На кадрах видно, что на первых рядах в зале находятся в основном мужчины. По данным собеседника ИА «Свободные новости», среди них и глава района Сергей Юркин», - сообщает fn-volga.ru.

Судя по фотографии из зала заседаний, размещенной на официальном сайте администрации Каменского района, ролик действительно был сделан в этом помещении.

При этом публикаций, посвященных празднованию 23 Февраля, на сайте не обнаружилось.

