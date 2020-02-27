27.02.2020 | 15:19

С воскресенья, 1 марта, с жителей Пензенской области будут взимать дополнительный сбор при поездках на пригородных поездах. Сумма фиксированная - 15 рублей.

Речь идет о тех пассажирах, которые не купили билет на железнодорожной станции и оплачивают проезд непосредственно в вагоне.

Нововведение касается и тех, кто изначально приобрел билет до одного населенного пункта, но едет дальше - в таком случае необходимо продлить маршрут.

Если человек сел на остановочном пункте, где нет кассы или автомата, дополнительный сбор взимать не станут, уточнил пресс-секретарь Башкортостанской ППК Сергей Спатар.

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