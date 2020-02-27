27.02.2020 | 17:56

Шум электроинструментов на улице Гоголя радует пензенских любителей старины. Там завершается восстановление памятника истории местного значения. Трудно поверить, но в середине XX века в особняке какое-то время размещалось руководство одной из республик Советского Союза.

«В этом здании в годы Великой Отечественной войны размещалось правительство Литовской ССР, когда Литовская ССР была оккупирована немецкими войсками. Кроме того, в этом здании собирались литовские литераторы и вся творческая интеллигенция», - сообщила председатель Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко.

Здание было построено в конце XIX - начале XX века. К XXI оно пришло в плачевное состояние, износ составлял 85-90 %. В 2018 году объект оказался в частных руках. С 2019-го реконструкцией занимается фирма, имеющая разрешение на работы с памятниками истории. Значительную часть особняка на Гоголя, 40, было уже не спасти.

«Работы предусматривали полный комплекс работ: замену фундамента, гидроизоляции, конструкции стен, стропильной системы, перекрытий, кровли. Одним словом, это практически вновь возведенное здание», - пояснила Светлана Оникиенко.

Завершение работ намечено на второй квартал 2020 года. Предполагается, что восстановленный памятник истории снова станет административным зданием.

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