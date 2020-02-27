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Общество | Реконструкцию особняка на ул. Гоголя завершат во втором квартале 2020 года

27.02.2020|17:56
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Шум электроинструментов на улице Гоголя радует пензенских любителей старины. Там завершается восстановление памятника истории местного значения. Трудно поверить, но в середине XX века в особняке какое-то время размещалось руководство одной из республик Советского Союза.

«В этом здании в годы Великой Отечественной войны размещалось правительство Литовской ССР, когда Литовская ССР была оккупирована немецкими войсками. Кроме того, в этом здании собирались литовские литераторы и вся творческая интеллигенция», - сообщила председатель Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко.

Здание было построено в конце XIX - начале XX века. К XXI оно пришло в плачевное состояние, износ составлял 85-90 %. В 2018 году объект оказался в частных руках. С 2019-го реконструкцией занимается фирма, имеющая разрешение на работы с памятниками истории. Значительную часть особняка на Гоголя, 40, было уже не спасти.

«Работы предусматривали полный комплекс работ: замену фундамента, гидроизоляции, конструкции стен, стропильной системы, перекрытий, кровли. Одним словом, это практически вновь возведенное здание», - пояснила Светлана Оникиенко.

Завершение работ намечено на второй квартал 2020 года. Предполагается, что восстановленный памятник истории снова станет административным зданием.

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Гость|27.02.2020 18:45|

Что разместят в этом здании?

Гость|27.02.2020 19:15|

Новодел,короче

Гость|27.02.2020 19:20|

Что будет в здании?

1.Пивной бар?

2.Библиотека?

3.Детские развивающие кружки?

4.Торговый центр РПЦ?

5.Производственное предприятие для инвалидов?

ЧТО?

Гость|27.02.2020 19:41|

Гость писал(a):

Что будет в здании?
Вытрезвитель, как и раньше.

Гость|27.02.2020 19:43|

Т.е. исторический особняк снесли и на месте его построили новодел !Это не реставрация ,а варварство.

Гость|27.02.2020 20:25|

Снесли памятник архитектуры и построили новодел из материалов из дешевых материалов. Куда дели исторические кирпичи!? В памятниках ценен не только внешний вид, но и сам материал и технологии его строительства. В Европе давно это поняли, а в Пензе когда поймут?

Гость|27.02.2020 20:29|

penzainform.ru писал(a):

Шум электроинструментов на улице Гоголя радует пензенских любителей старины.
Вранье, как любителей старины может радовать факт сноса исторического здания ради строительства неточной копии?

Гость|27.02.2020 20:33|

Гость писал(a):

В Европе давно это поняли, а в Пензе когда поймут?
Так старый клеймёный кирпич и старые доски давно в Европу вывозят.

Гость|28.02.2020 00:16|

А самострой напротив, когда снесут?!

Есть решение суда о сносе - исполняйте!

Имя: Гость
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