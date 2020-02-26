26.02.2020 | 16:37

Капитального ремонта главной корпус детской больницы не видел с момента постройки - с 1974 года. Поэтому работы изначально предстояло много. Помимо этого, нужно было все привести в соответствие современным требованиям. Да и сама структура лечебного учреждения кардинально изменилась.

«Корпус, который сейчас почти готов к эксплуатации, станет хирургическим. Здесь будут находиться отделения травматологии, нейрохирургии, плановой хирургии, экстренной хирургии, урологии, ЛОР, офтальмологии, все соответствующие, примыкающие к этому помещения (операционный блок и так далее), реанимация и приемное отделение с травмпунктом», - сообщил главный врач областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова Максим Баженов.

Скорая медицинская помощь, когда счет идет на секунды, будет оказываться сразу же в приемном отделении. Весь корпус оснащен новым диагностическим оборудованием. Но главное - обеспечить комфорт маленьких пациентов во время лечения. В палатах - а их 20 на этаже - будут размещать по двое-трое детей. Предоставят место и родителям.

Открытие хирургического корпуса современного образца запланировано через два месяца. Предстоит решить вопрос с мебелью. Отведенных на ее закупку 10 миллионов рублей не хватило, нужно еще 15. Или можно сэкономить на кроватях: по словам главврача, они еще в удовлетворительном состоянии - не рваные, не дырявые и не гнутые.

Но губернатора такой вариант не устроил.

«Надо искать решение. Потому что отремонтировали, такие деньги внесли в капитальный ремонт, и старую мебель приносить сюда - это, наверное, неправильно», - пояснил он.

Еще одна задача, которая требует скорейшего решения, - кадры. Новый корпус укомплектован медицинским персоналом почти на 75%. Есть потребность в хирургах, особенно в нейрохирурге. Как вариант, предлагается пригласить молодого специалиста из другого региона, а для мотивации обеспечить его квартирой.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.