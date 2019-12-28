28.12.2019 | 13:08

В субботу, 28 декабря, в Пензе на улице Славы открылась предновогодняя ярмарка. Пензенские аграрии в преддверии праздника представили товары в широком ассортименте по доступным ценам. Торговля началась в 8:00 и завершится в 15:00.

На прилавках - мясо, куры, утки и гуси для запекания, крольчатина, мясные и колбасные деликатесы, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, яйца, растительное масло, рыба, овощи и фрукты.

«Ярмарка стала для горожан настоящим предновогодним праздничным мероприятием, которое сопровождала развлекательная концертная программа», - рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Это последняя ярмарка в 2019 году в Пензе. А вот в Заречном торговый день, когда труженики села представят свою продукцию, пройдет в воскресенье, 29 декабря.