28.12.2019 | 15:29

В Кузнецке необходимо демонтировать старый чугунный мост. Этого от городской администрации требуют железнодорожники.

На пресс-конференции, состоявшейся 24 декабря в органе местного самоуправления, мэр Сергей Златогорский выразил озадаченность этим вопросом.

«Демонтаж конструкции будет непростым технически и дорогим проектом, так как «чугунка» - это не просто путепровод: по нему проложены кабели, соединяющие две части города», - пояснили в пресс-службе администрации Кузнецка.

При этом уточняется, что проект демонтажа пока не получен.