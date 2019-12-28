53 предложения поступило в администрацию от жителей Пензы, желающих принять участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды». 25 декабря комиссия рассмотрела все поступившие заявки.
В перечень территорий, благоустройство которых пройдет в 2020 году, вошли следующие дворы.
В Ленинском районе:
- ул. Карпинского, 34, 36, 38;
- ул. Суворова, 192а;
- ул. Фурманова, 19, 1а.
В Железнодорожном районе:
- Жемчужный проезд, 2;
- ул. Клары Цеткин, 17.
В Первомайском районе:
- ул. Кижеватова, 9, 11;
- ул. Пушанина, 11, 18, 20, 22.
В Октябрьском районе:
- проспект Строителей, 25;
- ул. Ладожская, 27, 29, 33.
«Будут определены объемы работ по благоустройству, разработаны дизайн-проекты, виды планируемых к установке элементов. Работа проводится в непосредственном взаимодействии с уполномоченными представителями жителей многоквартирных домов. Мероприятия планируется провести в весенне-летний период 2020 года», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.