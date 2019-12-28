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Общество | Стало известно, какие дворы благоустроят в Пензе в 2020 году

28.12.2019|09:12
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53 предложения поступило в администрацию от жителей Пензы, желающих принять участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды». 25 декабря комиссия рассмотрела все поступившие заявки.

В перечень территорий, благоустройство которых пройдет в 2020 году, вошли следующие дворы.

В Ленинском районе:

- ул. Карпинского, 34, 36, 38;

- ул. Суворова, 192а;

- ул. Фурманова, 19, 1а.

В Железнодорожном районе:

- Жемчужный проезд, 2;

- ул. Клары Цеткин, 17.

В Первомайском районе:

- ул. Кижеватова, 9, 11;

- ул. Пушанина, 11, 18, 20, 22.

В Октябрьском районе:

- проспект Строителей, 25;

- ул. Ладожская, 27, 29, 33.

«Будут определены объемы работ по благоустройству, разработаны дизайн-проекты, виды планируемых к установке элементов. Работа проводится в непосредственном взаимодействии с уполномоченными представителями жителей многоквартирных домов. Мероприятия планируется провести в весенне-летний период 2020 года», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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