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Общество | В ЖК «8 Марта» впервые в России оформили ипотеку под 1% годовых

27.12.2019|11:03
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Знаменательное событие для рынка ипотечного кредитования произошло в Пензе - впервые в России был выдан кредит под 1% годовых. Сделка оформлена в офисе Пензенского отделения Сбербанка, а квартира куплена в жилом комплексе «8 Марта», который строит холдинг «Термодом».

Счастливыми обладателями квартиры стала многодетная семья Шмониных из села Иванырс Лунинского района.

«Спасибо огромное Сбербанку и компании «Термодом» за такую комфортную процентную ставку по ипотеке. Для нашей многодетной семьи это прекрасная возможность приобрести качественное жилье в престижном районе города», - поделились впечатлениями Олег и Александра Шмонины.

«У нас запущен совместный проект со строительной компанией «Термодом»: заключено соглашение по предоставлению ипотеки во втором корпусе жилищного комплекса «8 Марта» под ставку от 1% годовых. Это уникальное предложение, и, хочу похвастаться, мы первые в России», - отметила управляющий Пензенским отделением «Сбербанка» Марина Дементьева.

«Событие знаковое, и мы рады, что долгое и плодотворное сотрудничество «Термодома» со Сбербанком помогает людям решать жилищные вопросы», - добавил генеральный директор строительного холдинга Рафик Ибрагимов.

Ставка 1% по ипотеке стала возможной благодаря реализации программы по предоставлению дисконтов для объектов, строительство которых финансируется банком с использованием эскроу-счетов.

«Термодом» одним из первых принял решение об участии в программе, в рамках которой действует сниженная процентная ставка. Дисконт доступен для любой категории заемщика и применяется на период строительства объектов, участвующих в программе.

Минимальная процентная ставка 1% предоставляется по программе «Ипотека с господдержкой» для семей с детьми при соблюдении вышеуказанных условий.

На участие в ипотечной программе с минимальной ставкой могут рассчитывать семьи с детьми, если второй и последующий ребенок родился после 1 января 2018 года. Ставка с дисконтом на период строительства объекта составит 1%, а после ввода объекта в эксплуатацию - 5% в соответствии с текущими условиями программы.

Подробно с условиями кредитного предложения можно ознакомиться в любом офисе Пензенского отделения Сбербанка России. Выбрать подходящую квартиру во 2-м корпусе ЖК «8 Марта» помогут в офисах строительного холдинга «Термодом».

Застройщик ЖК «8 Марта» — ООО ПКФ «Термодом». Проектные декларации размещены на сайте www.termodom-pnz.ru.

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