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Общество | В Верхнем Ломове недовольный гость трижды ударил хозяйку по лицу

27.12.2019|17:06
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В Нижнеломовском районе осудили местного жителя, который избил свою знакомую.

9 ноября мужчина навестил подругу, проживающую в Верхнем Ломове. Они выпили вместе, но потом что-то пошло не так.

Хозяйка своим поведением разозлила визитера, и тот трижды ударил ее кулаком по лицу.

«Подсудимый причинил ей физическую боль и телесные повреждения в виде отека мягких тканей и кровоподтеков», - уточнили редакции портала «ПензаИнформ» в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

Потом мужчина раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.

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Гость|27.12.2019 17:28|

Не красна изба углами, а ... синяками!

Гость|27.12.2019 17:38|

penzainform.ru писал(a):

Они выпили вместе, но потом что-то пошло не так.
Оказала? ))) Или наоборот???)))

Гость|27.12.2019 17:50|

Чё топор не взял дурень

Гость|27.12.2019 17:53|

Возьми перо будь мужиком.

Гость|27.12.2019 18:18|

– Это так… – добавил решительно Фёдор, – вот это так… Да по уху бы ещё…

– Ну, что вы, Фёдор, – печально буркнул Филипп Филиппович.

– Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович.

Гость|27.12.2019 18:26|

Бухайте и сдыхайте быстрее. Мир станет чище.

Имя: Гость
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