27.12.2019 | 17:06

В Нижнеломовском районе осудили местного жителя, который избил свою знакомую.

9 ноября мужчина навестил подругу, проживающую в Верхнем Ломове. Они выпили вместе, но потом что-то пошло не так.

Хозяйка своим поведением разозлила визитера, и тот трижды ударил ее кулаком по лицу.

«Подсудимый причинил ей физическую боль и телесные повреждения в виде отека мягких тканей и кровоподтеков», - уточнили редакции портала «ПензаИнформ» в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

Потом мужчина раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.