Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|27 дек 2019|18:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
  69.80  |  $  62.75

Общество | В 2020 году поезд от Пензы до Селиксы станет ходить только в будни

27.12.2019|17:17
Печать

Пригородный поезд сообщением Пенза-I - Селикса - Пенза-I изменит расписание движения.

Электричка совершила первый рейс 1 ноября. Жители закрытого города оценили удобство этого вида транспорта.

Сейчас поезд доставляет зареченцев в Пензу и обратно ежедневно. Но с 1 января по 31 марта 2020 года он будет ходить только в рабочие дни, а по выходным пассажирам придется пользоваться другим транспортом. Об этом сообщили в АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

Также в перспективе возможно изменение тарифов на проезд. Сейчас билет стоит 29 рублей 80 копеек.

Расписание поезда останется прежним.

Утро: 7:27 - Пенза-I, 7:31 - Пенза-II, 7:38 - 720-й км, 7:43 - Селикса; 7:53 - Селикса (отправление), 7:55 - 720-й км, 8:04 - Пенза-II, 8:10 - Пенза-I.

Вечер: 17:35 - Пенза-I, 17:39 - Пенза-II, 17:46 - 720-й км, 17:51 - Селикса; 18:03 - Селикса (отправление), 18:05 - 720-й км, 18:14 - Пенза-II, 18:20 - Пенза-I.

«Электропоезд будет ходить в четырехвагонном варианте, но при увеличении числа пассажиров вагонов может стать больше. На пассажиров распространяются предусмотренные законодательством льготы, а на учащихся по дневной форме обучения распространяется 50-процентная скидка», - сообщил пресс-секретарь ППК Сергей Спатар.

0
0
0
0
 
Гость|27.12.2019 17:40|

penzainform.ru писал(a):

Но с 1 января по 31 марта 2020 года он будет ходить только в рабочие дни
Это улучшение или ухудшение?

Гость|27.12.2019 17:50|

ребята, ну блин, это несерьезно. зачем объявлять постоянно голосования и в итоге оставлять всё, как есть? показывать видимость деятельности?

Кому блин нужен вечерний поезд с отправлением с Пензы-1 в 17-35, когда большинство работает до 18-00, и поэтому много людей и голосовали за отправление в 18-30 (хотя бы)?

Гость|27.12.2019 18:01|

"Это улучшение или ухудшение?" -

вся тупая хрень, что сейчас делается чиновниками, называется оптимизацией.

Гость|27.12.2019 18:05|

С 17.20 до 18.00 на Пензе-1 на маршрутку не сядешь. Тупые упертые зареченцы не едут на электричке с комфортом и дешевле! Вопрос!

Гость|27.12.2019 18:17|

"Тупые упертые зареченцы не едут на электричке с комфортом и дешевле!" -

упёртые зареченцы во первых: после работы не успевают на эту электричку, а во вторых не желают идти от остановки 720-й километр до дома расстояние 5-7 километров пешком.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте