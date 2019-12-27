27.12.2019 | 17:17

Пригородный поезд сообщением Пенза-I - Селикса - Пенза-I изменит расписание движения.

Электричка совершила первый рейс 1 ноября. Жители закрытого города оценили удобство этого вида транспорта.

Сейчас поезд доставляет зареченцев в Пензу и обратно ежедневно. Но с 1 января по 31 марта 2020 года он будет ходить только в рабочие дни, а по выходным пассажирам придется пользоваться другим транспортом. Об этом сообщили в АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

Также в перспективе возможно изменение тарифов на проезд. Сейчас билет стоит 29 рублей 80 копеек.

Расписание поезда останется прежним.

Утро: 7:27 - Пенза-I, 7:31 - Пенза-II, 7:38 - 720-й км, 7:43 - Селикса; 7:53 - Селикса (отправление), 7:55 - 720-й км, 8:04 - Пенза-II, 8:10 - Пенза-I.

Вечер: 17:35 - Пенза-I, 17:39 - Пенза-II, 17:46 - 720-й км, 17:51 - Селикса; 18:03 - Селикса (отправление), 18:05 - 720-й км, 18:14 - Пенза-II, 18:20 - Пенза-I.

«Электропоезд будет ходить в четырехвагонном варианте, но при увеличении числа пассажиров вагонов может стать больше. На пассажиров распространяются предусмотренные законодательством льготы, а на учащихся по дневной форме обучения распространяется 50-процентная скидка», - сообщил пресс-секретарь ППК Сергей Спатар.