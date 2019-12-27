27.12.2019 | 16:09

С 21:00 31 декабря до 6:00 1 января в Пензе будет приостановлена работа платной муниципальной парковки на улице Кирова, 62.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, въезд на стоянку будет ограничен в связи с массовыми праздничными мероприятиями в новогоднюю ночь.

«Данные меры будут приняты для обеспечения безопасности жителей и гостей областного центра», - пояснили в мэрии.

Праздничные гулянья на площади Ленина начнутся 31 декабря в 23:00 и продлятся до 3:00 1 января. В программу включен караоке-конкурс на лучшую новогоднюю песню среди жителей города. Главным призом за победу станет телевизор.