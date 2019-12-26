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Общество | Жительница Барковки пожаловалась в мэрию на недостаток транспорта и света

26.12.2019|13:15
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В Пензе проверят график движения маршруток № 20. Такое распоряжение получило городское управление транспорта и связи.

Грядущая проверка связана с жалобой жительницы микрорайона Барковка, поступившей в администрацию Пензы. На личном приеме женщина посетовала на плохое транспортное обслуживание и темноту на улицах.

Как выяснилось, перевозчик недавно увеличил количество машин на маршруте - их сейчас 11. Тем не менее соблюдение интервала движения будет проконтролировано еще раз.

Что касается освещения, то управление ЖКХ должно составить смету на выполнение комплекса работ по строительству электросетей.

«В дальнейшем мероприятия по обустройству светоточек будут включены в общегородской перечень объектов на плановый период», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото pixabay.com
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