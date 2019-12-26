26.12.2019 | 18:00

В Пензенской области в 300 точках прекратили продавать никотиносодержащие смеси. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в четверг, 26 декабря.

Хартию о нераспространении снюсов подписали 20 декабря. Поставившие свои подписи под документом предприниматели добровольно отказались от продажи смесей, содержащих никотин и (или) его производные. За несоблюдение правил нарушителя ждет порицание от других участников договора.

Если кто-то решит выйти из хартии, то он обязан предупредить всех остальных бывших единомышленников о своем решении.

«На сегодняшний день к документу присоединились 1 269 объектов потребительского рынка области», - уточнили в правительстве.

Ежедневно представители «Союза производителей и дистрибьюторов» проверяют торговые точки на предмет наличия в продаже снюсов. С нарушителями проводят разъяснительные беседы.

Сосательный табак за считанные месяцы распространился среди пензенских школьников. В сентябре в одной из образовательных организаций выявили девятерых учеников, употребляющих снюсы. Во всех школах провели разъяснительную работу и проверки, проблему обсуждали депутаты и общественники.

Утром 16 декабря на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев потребовал убрать снюсы из продажи в течение 24 часов. Вечером того же дня представители торговых сетей Пензенской области согласились прекратить продажу этого товара.

19 декабря на сессии Законодательного собрания Пензенской области депутаты приняли региональный закон, запрещающий продажу снюсов несовершеннолетним, а также постановили внести в порядке законодательной инициативы в Государственную думу проект запрета снюсов.

«В областном минсельхозе продолжает работу горячая линия. По номеру телефона 8 (8412) 56-33-08 можно оставить сообщения о фактах незаконного оборота алкогольной и табачной продукции, а также информацию о местах реализации снюсов. Также обращения по реализации никотиносодержащих смесей можно отправлять на почту comlicenz@mail.ru», - напомнили в пресс-службе регионального правительства.