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Общество | В Никольском районе протечки крыши в Доме культуры грозят пожаром

26.12.2019|10:11
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Межпоселенческий центральный районный библиотечно-досуговый центр, расположенный в селе Столыпино Никольского района, находится в неудовлетворительном состоянии. Это выявила проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, проведенная сотрудниками прокуратуры и МЧС.

Здание находится в собственности Усовского сельсовета. В Доме культуры длительное время не было капитального ремонта, из-за чего протекает крыша. Контакт влаги с электропроводкой грозит коротким замыканием и пожаром.

И. о. прокурора района внес главе администрации представление об устранении нарушений. Кроме того, главе комитета местного самоуправления предложено включить в бюджет сельсовета средства на капремонт Дома культуры в селе Столыпино.

«Акты находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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