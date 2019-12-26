26.12.2019 | 10:11

Межпоселенческий центральный районный библиотечно-досуговый центр, расположенный в селе Столыпино Никольского района, находится в неудовлетворительном состоянии. Это выявила проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, проведенная сотрудниками прокуратуры и МЧС.

Здание находится в собственности Усовского сельсовета. В Доме культуры длительное время не было капитального ремонта, из-за чего протекает крыша. Контакт влаги с электропроводкой грозит коротким замыканием и пожаром.

И. о. прокурора района внес главе администрации представление об устранении нарушений. Кроме того, главе комитета местного самоуправления предложено включить в бюджет сельсовета средства на капремонт Дома культуры в селе Столыпино.

«Акты находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.