26.12.2019 | 09:34

Жители Пензенской области смогут получить консультации по вопросам, касающимся услуг такси. В четверг, 26 декабря, в региональном управлении Роспотребнадзора начнет работать тематическая горячая линия.

Представители ведомства уточнили, что консультирование специально организовано в преддверии новогодних праздников. В это время спрос на услуги такси традиционно увеличивается.

Пензенцы могут обращаться по телефонам: 8-800-707-64-22 и (8412) 66-09-48. Звонки принимаются до 15 января. С понедельника по четверг - с 10:00 до 17:00, по пятницам - с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).

За время работы прошлой горячей линии на работу такси пожаловались 15 жителей Пензенской области. В числе обозначенных нарушений были задержки подачи автомобилей, отсутствие детских удерживающих устройств и непредоставление достоверной информации об исполнителе услуг.

Каждую неделю в Пензе происходит по несколько аварий с участием частных перевозчиков. Так, утром 25 декабря автомобиль с символикой «Яндекс.Такси» попал в ДТП на проспекте Строителей. Вечером 24-го похожий инцидент случился на Кижеватова. 17 декабря водитель «Яндекс.Такси» врезался в столб на той же улице.

Прибывшим на место сотрудникам ГИБДД показалось, что мужчина пьян. Они провели освидетельствование с помощью алкотестера и убедились в этом: прибор выдал положительный результат.