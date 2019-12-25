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Общество | Журналисты узнали о перспективах общественного транспорта в Пензе

25.12.2019|11:38
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В Пензе не отказались от идеи создания в 2020 году муниципального транспортного предприятия. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на итоговой пресс-конференции в региональном правительстве в среду, 25 декабря.

«Вопрос обсуждается, но надо понимать: это не значит, что возить будут дешевле. Есть экономически обоснованный тариф», - пояснил он.

Глава региона отметил, что так называемое свободное плавание тарифов его не устраивает. Как и увеличение количества маршруток по сравнению с автобусами.

«Я готов субсидировать расходы из бюджета. Транспортные компании, увидев в законе право, пошли по другому пути. Если эти компании или другие готовы приобретать транспорт большой вместимости, регулировать тарифы, чтобы у меня было право их субсидировать, я готов с ними работать. Если пойдут по другому пути, мы будем искать других перевозчиков», - высказался губернатор.

В воскресенье, 22 декабря, в администрации Пензы обсуждалась тема общественного транспорта. Пензенские перевозчики предлагают повысить стоимость проезда в 2020 году. Мэр Пензы Андрей Лузгин рассказал о миллиардных затратах из бюджета в случае перехода на регулируемые тарифы. Он также высказал мысль, что в Пензе слишком много маршруток по сравнению с количеством автобусов. Пока вопрос о повышении тарифов на проезд остается открытым.

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Гость|25.12.2019 11:55|

Короче готовимся к полтосу за проезд, а с автобусами там потом видно будет...

Гость|25.12.2019 11:56|

Ну схема-то накатанная, миллиардные вливания из бюджета в муниципальный транспорт - банкротство - дерибан заинтересованными лицами - профит!

Гость|25.12.2019 11:58|

В прокуратуру, в Москву надо писать, в этой клоаке никто и ничего не решает.

Гость|25.12.2019 12:16|

а что там со сказочкой про 100 новых автобусов?

поплывут они как речные трамвайчики по дорогам из новых бордюров?

Гость|25.12.2019 12:17|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе не отказались от идеи создания в 2020 году муниципального транспортного предприятия.
!!!!!!! Зачем нам чиновники которые даже не знают ,что в городе есть муниципальное автотранспортное предприятие!!!!!!Это показывает полный бардак в местной власти и абсолютно наплевательское отношение ,как к своим служебным обязанностям,так и к народу!!!!!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОМОБИЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО" Дата регистрации 28.12.2007 Учредители (1)

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем организации является 1 государственная структура. Пензенская область ГОРОД ПЕНЗА. Занимается общественными перевозками на маршрутах № 25 и 40.

Гость|25.12.2019 12:18|

Сами же в статье про повышение признали, что если работать официально и платить все налоги, то не реально конкурировать с частниками.

Гость|25.12.2019 12:19|

Ваня, где 100 новых автобусов и остановки с подогревом?

Имя: Гость
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