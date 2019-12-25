25.12.2019 | 11:38

В Пензе не отказались от идеи создания в 2020 году муниципального транспортного предприятия. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на итоговой пресс-конференции в региональном правительстве в среду, 25 декабря.

«Вопрос обсуждается, но надо понимать: это не значит, что возить будут дешевле. Есть экономически обоснованный тариф», - пояснил он.

Глава региона отметил, что так называемое свободное плавание тарифов его не устраивает. Как и увеличение количества маршруток по сравнению с автобусами.

«Я готов субсидировать расходы из бюджета. Транспортные компании, увидев в законе право, пошли по другому пути. Если эти компании или другие готовы приобретать транспорт большой вместимости, регулировать тарифы, чтобы у меня было право их субсидировать, я готов с ними работать. Если пойдут по другому пути, мы будем искать других перевозчиков», - высказался губернатор.

В воскресенье, 22 декабря, в администрации Пензы обсуждалась тема общественного транспорта. Пензенские перевозчики предлагают повысить стоимость проезда в 2020 году. Мэр Пензы Андрей Лузгин рассказал о миллиардных затратах из бюджета в случае перехода на регулируемые тарифы. Он также высказал мысль, что в Пензе слишком много маршруток по сравнению с количеством автобусов. Пока вопрос о повышении тарифов на проезд остается открытым.