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Общество | В Пензе отчитались о борьбе с негативными явлениями в подростковой среде

25.12.2019|17:22
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У новогодней елки под крышей исторически ценного 223-летнего здания Законодательного собрания области собрались борцы за справедливость и законность в пензенском обществе.

В шикарном гостеприимном дворце состоялось совместное заседание общественного и консультативного советов при Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области.

«Мы не только расследуем уголовные дела, но и в первую очередь нацелены на то, чтобы предотвратить преступления или преступные посягательства на несовершеннолетних. Это является целью деятельности и консультативного совета, и общественного совета», - пояснил руководитель СУ СК РФ по Пензенской области Дмитрий Матушкин.

Собравшиеся отчитались о борьбе с негативными явлениями в подростковой среде.

«Вопросы - суициды и покидания мест жительства несовершеннолетними, безопасность детских игровых площадок и перевозок детей, врачебные ошибки и социальная адаптация осужденных. Итогами обсуждений стало подписание соответствующих соглашений и направление информации о существующих проблемах в органы государственной власти региона», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

По традиции в преддверии Нового года молодые следователи произнесли торжественную клятву.

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Гость|25.12.2019 18:46|

Самое главное - отчитались, а как там...

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