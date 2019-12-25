25.12.2019 | 17:47

С ноги на руку пришили палец - такая операция в практике пензенских хирургов-травматологов уже третья, но не потерявшая значимость. Ее провели полностью своими силами, без участия московских коллег.

«Эта операция называется аутотрансплантацией второго пальца стопы в позицию первого пальца кисти. По сути, она дает возможность вернуть человеку функцию утраченного первого пальца. Значение этого пальца для функции кисти - примерно 50%, потому что первый палец принимает участие практически во всех захватах, которые человек использует в своей жизни», - пояснил заведующий травматологическим отделением № 2 больницы им. Г. А. Захарьина Михаил Щербаков.

Третьим пациентом, который отважился на такую пересадку, стал Андрей Французов. 30 лет назад он получил травму и остался без большого пальца на правой руке. Как оказалось, за все эти годы не свыкся с утратой, узнал, что в Пензе проводят такие операции, и доверился профессионалам.

«Рискнул и сделал. Теперь буду надеяться, что стану полноценным, как говорится, рука будет работать полностью. С ногой вообще никаких проблем, все хорошо, все срослось замечательно», - поделился пациент.

Андрей Французов и другие мужчины - пациенты Михаила Щербакова. Одному еще швы не сняли, второй был прооперирован четыре месяца назад, теперь разрабатывает кисть.

«Думал, что все равно палец важнее: в будущем пенсионный возраст у нас увеличивают, поэтому работать и работать еще. Плоховато пока еще пишем, но, думаю, разработаем ее, поучимся», - отметил Дмитрий Калинин.

Для того чтобы максимально восстановить функции кисти, реабилитация просто необходима, говорят специалисты. Они дают рекомендации и по мере возможности следят за дальнейшей судьбой своих пациентов.