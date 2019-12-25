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Общество | В Пензе еще одному мужчине пересадили палец с ноги на руку

25.12.2019|17:47
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С ноги на руку пришили палец - такая операция в практике пензенских хирургов-травматологов уже третья, но не потерявшая значимость. Ее провели полностью своими силами, без участия московских коллег.

«Эта операция называется аутотрансплантацией второго пальца стопы в позицию первого пальца кисти. По сути, она дает возможность вернуть человеку функцию утраченного первого пальца. Значение этого пальца для функции кисти - примерно 50%, потому что первый палец принимает участие практически во всех захватах, которые человек использует в своей жизни», - пояснил заведующий травматологическим отделением № 2 больницы им. Г. А. Захарьина Михаил Щербаков.

Третьим пациентом, который отважился на такую пересадку, стал Андрей Французов. 30 лет назад он получил травму и остался без большого пальца на правой руке. Как оказалось, за все эти годы не свыкся с утратой, узнал, что в Пензе проводят такие операции, и доверился профессионалам.

«Рискнул и сделал. Теперь буду надеяться, что стану полноценным, как говорится, рука будет работать полностью. С ногой вообще никаких проблем, все хорошо, все срослось замечательно», - поделился пациент.

Андрей Французов и другие мужчины - пациенты Михаила Щербакова. Одному еще швы не сняли, второй был прооперирован четыре месяца назад, теперь разрабатывает кисть.

«Думал, что все равно палец важнее: в будущем пенсионный возраст у нас увеличивают, поэтому работать и работать еще. Плоховато пока еще пишем, но, думаю, разработаем ее, поучимся», - отметил Дмитрий Калинин.

Для того чтобы максимально восстановить функции кисти, реабилитация просто необходима, говорят специалисты. Они дают рекомендации и по мере возможности следят за дальнейшей судьбой своих пациентов.

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Гость|25.12.2019 20:40|

Тут одному задницу вместо головы пересадили. Теперь областью руководит.

Гость|25.12.2019 20:46|

Гость писал(a):

Тут одному задницу вместо головы пересадили. Теперь областью руководит.
Мне так видится, что такие пересадки поставлены на поток.

Гость|25.12.2019 20:47|

В Красноярске мануальный терапевт сломала младенцу две ноги, одну в трех местах

Жительница Красноярска утверждает, что мануальный терапевт во время сеанса массажа сломала ее семимесячной дочери две ноги, одну сразу в трех местах. Об этом сообщает местный телеканал ТВК.

«Ребенок вел себя очень тревожно. Как будто бы его пробивало током. От любого прикосновения ребенок вздрагивал. Я ее взяла на руки, она просто кипяток. Ребенок сутки не спал. Вечером я заметила, что у нее нога неактивна», — рассказывает родительница Оксана.

По ее словам, за два курса массажа их семья заплатила более 80 тыс. рублей. Массажистка, по ее словам, сначала свою вину не признавала, а позже предложила вернуть часть денег за непроведенные сеансы, а затем перестала отвечать на звонки. С журналистами женщина также отказалась общаться.

По словам матери, к данному мануальному терапевту их семья водила двух старших детей, проблем раньше не возникало.

В местном минздраве заявили, что в Красноярске без лицензии работает больше 100 мануальных терапевтов, и добавили, что услуги детского массажиста в России лицензировать невозможно. Кроме этого, чиновники посоветовали родительнице в следующий раз обращаться в поликлинику по месту жительства, где услуги оказывают медицинские сестры по массажу, которые подтверждают квалификацию раз в несколько лет.

Мать грудничка планирует написать заявление в полицию.

Имя: Гость
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