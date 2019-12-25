25.12.2019 | 17:44

Губернатор Иван Белозерцев сообщил о продолжении работ по строительству объездной дороги из пензенского микрорайона Терновка.

Во время большой пресс-конференции с главой региона по итогам года в среду, 25 декабря, один из журналистов задал вопрос о перспективах строительства новых дорожных развязок в Пензе.

Губернатор ответил, что область выделяет бюджету Пензы большие финансовые средства для развития соответствующей инфраструктуры.

«Есть понимание необходимости новой дороги, которая свяжет пензенские микрорайоны Арбеково и Терновку. Уже спроектирован путепровод через железную дорогу в районе Бригадирского моста. В 2020 году работа по объездной дороге будет продолжена», - заверил Иван Белозерцев.

Стоит отметить, что проект призван разгрузить улицу Терновского в Пензе. Сегодня на нее выходят основные транспортные потоки из Города Спутника.

Кроме того, в будущем планируется построить дорогу - дублер улицы Терновского и продолжение улицы Алой до Центральной. Оба проекта также положительно скажутся на транспортной доступности Города Спутника.