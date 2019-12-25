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Общество | Губернатор признался, что принял лекарство перед встречей со СМИ

25.12.2019|10:54
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В среду, 25 декабря, состоялась большая пресс-конференция губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Глава региона признался, что перед встречей с журналистами ему пришлось принимать лекарства.

«Я гипертоник, перед выходом померил - 170 на 100, повышенное, выпил таблетки, чтобы давление упало. Не первая пресс-конференция, но все равно волнуюсь», - рассказал Иван Белозерцев.

По словам губернатора, позже он пожалел, что сделал такое признание.

Высказывание о давлении входило в структуру рассказа Ивана Белозерцева о результатах работы системы здравоохранения.

«Мы не выполняем в полном объеме индикативные показатели по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии», - констатировал он, уточнив, что тем не менее за последние годы область в этом вопросе поднялась с 84-го на 62-е место.

По его мнению, очень важно, чтобы человек внимательно относился к своему здоровью, прислушивался к советам врачей и при малейшем подозрении на заболевание обращался к доктору.

Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|25.12.2019 11:07|

penzainform.ru писал(a):

при малейшем подозрении на заболевание обращался к доктору.
Доктор может и фамилию перепутать и объявить умершим, стоит ли?

Гость|25.12.2019 11:09|

penzainform.ru писал(a):

годы область в этом вопросе поднялась с 84-го на 62-е место.
Это достижение министра-стрелка или нового министра здравоохранения.?

Гость|25.12.2019 11:22|

penzainform.ru писал(a):

прислушивался к советам врачей и при малейшем подозрении на заболевание обращался к доктору.
а когда путин пришлёт "доктора" в буртассию для поправки здоровья чиновникам

Гость|25.12.2019 11:23|

penzainform.ru писал(a):

«Я гипертоник, перед выходом померил - 170 на 100,
С таким давлением можно схлопотать гипертонический криз а то и инфаркт. Инфаркт следствие скачков давления. Страдают сосуды.penzainform.ru писал(a):
выпил таблетки, чтобы давление упало
Гипертоническую болезнь не лечат купированием скачков давление. Лечат её системно. Рекомендую СМАД,ЭХОКГ, Холтер, общий анализ крови из пальца, биохимию с холестерином и триглицеридами. Консультация кардиолога.

Гость|25.12.2019 11:30|

Это, что еще за клоунада с пресс-конференциями? Это существо кем себя возомнило? Даже у президента пресс-конференций менше, чем у этого местечкового чинушки.

Гость|25.12.2019 11:34|

penzainform.ru писал(a):

«Я гипертоник, перед выходом померил - 170 на 100, повышенное, выпил таблетки, чтобы давление упало. Не первая пресс-конференция, но все равно волнуюсь», - рассказал Иван Белозерцев
Снова заврался,когда у высокопоставленных чиновников ,и депутатов начинаются проблемы со здоровьем ,их начинают усиленно лечить,а в нашем маленьком городке это бы не прошло не замеченным.Похоже на пиар о очеловечивании данного чиновника перед выборами.А если серьезно болен,то вперед в отставку и внуков нянчить .

Гость|25.12.2019 11:36|

Тошнит от вранья,лицемерия и кривляния.

Гость|25.12.2019 11:39|

Гость писал(a):

Инфаркт следствие скачков давления.
Точно инфаркт? Ничего не путаешь? Может все же инсульт?

Имя: Гость
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