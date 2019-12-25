25.12.2019 | 10:54

В среду, 25 декабря, состоялась большая пресс-конференция губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Глава региона признался, что перед встречей с журналистами ему пришлось принимать лекарства.

«Я гипертоник, перед выходом померил - 170 на 100, повышенное, выпил таблетки, чтобы давление упало. Не первая пресс-конференция, но все равно волнуюсь», - рассказал Иван Белозерцев.

По словам губернатора, позже он пожалел, что сделал такое признание.

Высказывание о давлении входило в структуру рассказа Ивана Белозерцева о результатах работы системы здравоохранения.

«Мы не выполняем в полном объеме индикативные показатели по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии», - констатировал он, уточнив, что тем не менее за последние годы область в этом вопросе поднялась с 84-го на 62-е место.

По его мнению, очень важно, чтобы человек внимательно относился к своему здоровью, прислушивался к советам врачей и при малейшем подозрении на заболевание обращался к доктору.