24.12.2019 | 17:43

«Сегодня должны быть похороны, в 2 часа дня должны хоронить моего родного брата», - рассказал житель г. Заречного Игорь Данилкин.

Церемония прощания во вторник, 24 декабря, не состоялась - к счастью, говорит мужчина. Его 40-летний брат Роман жив и находится в реанимации Зареченской медсанчасти. А ведь именно в больнице прооперированного мужчину и внесли в списки умерших, сообщив родственникам об утрате. Было это в воскресенье, 22 декабря.

«Беру трубку, а мне говорят: крепитесь, вашего брата больше нет. Я говорю: «Но вы же сказали в 6 вечера, что все хорошо, его отключили от ИВЛ!» - «Так бывает, что идет на улучшение, а потом человек умирает»», - пояснил зареченец.

На оказание ритуальных услуг стоимостью несколько десятков тысяч рублей заключен договор, оформлен чек об оплате поминального обеда, закуплены венки с траурными лентами, определено место на кладбище. Игорь сам занимался организацией похорон, до последнего старался оградить мать от горя, не говорил о смерти брата, опасаясь, что ее больное сердце не выдержит удара.

Но в маленьком закрытом городке скрывать такое долго невозможно. Знакомая Галины Яковлевны выразила ей соболезнования.

«Не дай бог никакой матери терять и чтобы такие известия получали. Я не хочу, чтобы кто-то сообщил раньше времени, что он умер, а он жив, понимаете? Как это все пережить?» - отметила женщина.

«Воскрешение» произошло накануне траурной процессии, когда представители ритуальной компании приехали за телом в морг. Оказалось, что его там нет, да и не было.

«Знакомый мне звонит, говорит: «Игорь, он жив, его не нашли там». Тут мне звонит ритуальная: «Жив, езжайте срочно в больницу, вас там ждут на беседу», - сообщил Игорь.

«Дежурный врач-реаниматолог, который находился на дежурстве с утра, ошибочно, с целью информирования родственников умершего пациента, который также находился в этот период на излечении в отделении реанимации, взяв не тот телефон, созвонился с родственниками, как он полагал, умершего пациента, но на самом деле это были родственники другого пациента», - пояснил заместитель начальника МСЧ № 59 г. Заречного Сергей Полилов.

В медсанчасти проводится внутренняя проверка. Руководство учреждения не снимает с себя ответственность за произошедшее, принесло извинения и готово компенсировать затраты.

В этой истории есть еще одна потерпевшая сторона. Это семья умершего человека, о смерти которого родных оповестили не сразу, а лишь после того, как по роковой ошибке «отправили на тот свет» живого человека.