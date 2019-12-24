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Общество | В Пензенской области онкобольных будут лечить с помощью новой технологии

24.12.2019|10:03
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В Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко врачи внедрили новую технологию оказания помощи онкобольным.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, специалисты впервые провели операцию на современном ангиографическом комплексе. Пациентом стал больной колоректальным раком, давшим метастазы в области печени.

«Эмболизация - малоинвазивная процедура, которая может дополнять хирургическое лечение или использоваться самостоятельно. Хирург через прокол в бедренной артерии проводит специальный катетер в артерии, непосредственно питающие опухоль, и через него закрывает их специальными частицами, эмболами, которые перекрывают кровоток. В ряде случаев используют эмболы, способные выделять химиопрепарат в ткань опухоли», - рассказали в ведомстве.

Процедура получила в онкологии широкое распространение. Она не требует наркоза, является безболезненной, а после нее не остается операционной раны. Кроме того, химиоэмболизация не имеет побочных эффектов. При этом в самом новообразовании создается такая высокая концентрация препарата, которую невозможно достичь при обычном введении.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|24.12.2019 10:48|

И всех победю,и всех победю!

Гость|24.12.2019 11:08|

Не верю!

Имя: Гость
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