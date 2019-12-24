24.12.2019 | 16:38

Курсанты российских автошкол будут по-другому сдавать экзамены. Сейчас, чтобы получить права, помимо теории, начинающие водители должны пройти еще пару этапов: показать свое мастерство на площадке, а затем уверенно проехать по городским магистралям. В 2020-м практику объединят - такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно нововведению, на все будет уходить 30 минут.

«Если первый этап сдается в один день, второй этап - в другой (ну, правда, не всегда, иногда успеваем и первый, и второй этапы сдать в один день), то, скорее всего, определенная экономия времени будет. Хотя надо посмотреть, как это будет на практике. По большому счету, на подготовке водителя это не скажется - чисто правила приема экзамена меняются», - пояснил директор автошколы Алексей Абрамов.

Базовые навыки управления автомобилем курсант сможет показать как на территории школы, так и на тупиковых улицах за пределами городской застройки. Потом его допустят к вождению на оживленных магистралях, причем полный маршрут не будет оговариваться, обозначат лишь общее направление.

«Такие элементы, как парковка, заезд в гараж задним ходом и другие, связанные с маневрированием в ограниченном пространстве, выполняются на закрытых площадках автошкол. Если те же самые элементы выполнять в условиях реального дорожного движения, это будет очень большое напряжение для курсантов», - отметил Алексей Абрамов.

«То есть это увеличение времени сдачи практического экзамена плюс незнакомые улицы. Посмотрим. Я думаю, сложнее будет и дольше», - предположил инструктор автошколы Андрей Уваров.

Планируется, что нововведения вступят в силу с 1 октября 2020-го.