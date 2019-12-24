24.12.2019 | 11:00

Во вторник, 24 декабря, в 21:00 закроется железнодорожный переезд на улице Каракозова в Пензе. Движение транспорта прекратится до 6:00 25 декабря.

В 21:00 того же дня переезд вновь закроется до 6:00 26 декабря.

Эта мера потребовалась в связи с тем, что на переезде будет проводиться замена устройства заграждения.

«Проезд транспорта через железнодорожный переезд на время производства работ закроется полностью. Движение будет осуществляться в объезд через железнодорожный переезд по улицам Аустрина, Литвинова Поляна, плотина ТЭЦ», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.