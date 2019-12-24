В администрации Пензы обсудили режим работы общественного транспорта в предстоящие праздничные дни.
Во вторник, 31 декабря, автобусы и маршрутные такси перевозить пассажиров будут до 23:00.
1 и 2 января на линию выйдет только 50% автобусов малого и большого класса от обычного плана. А 3, 4, 5, 6, 7 и 8-го числа транспорт будет ходить с интервалом, который действует в выходные дни.
31 декабря 2018 года пензенцы могли воспользоваться услугами перевозчиков до 24:00. 1 и 2 января в рейс выходило 30% автобусов и маршруток.
В пензе есть общественный транспорт?!?!
Сто новых автобусов и речные трамвайчики?