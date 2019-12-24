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Общество | В мэрии Пензы рассказали о работе общественного транспорта в праздники

24.12.2019|12:24
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В администрации Пензы обсудили режим работы общественного транспорта в предстоящие праздничные дни.

Во вторник, 31 декабря, автобусы и маршрутные такси перевозить пассажиров будут до 23:00.

1 и 2 января на линию выйдет только 50% автобусов малого и большого класса от обычного плана. А 3, 4, 5, 6, 7 и 8-го числа транспорт будет ходить с интервалом, который действует в выходные дни.

31 декабря 2018 года пензенцы могли воспользоваться услугами перевозчиков до 24:00. 1 и 2 января в рейс выходило 30% автобусов и маршруток.

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Гость|24.12.2019 12:47|

В пензе есть общественный транспорт?!?!

Сто новых автобусов и речные трамвайчики?

Гость|24.12.2019 12:56|

Гость писал(a):

В пензе есть общественный транспорт?!?!
Нет естественно,есть сговор чиновников и коммерсантов .

Гость|24.12.2019 12:58|

Где 100 новых троллейбусов?

Гость|24.12.2019 13:03|

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 31 декабря, автобусы и маршрутные такси перевозить пассажиров будут до 23:00.
Нчего нового. Как всегда. Как в деревне.

Гость|24.12.2019 13:14|

Гость писал(a):

Нчего нового. Как всегда. Как в деревне.
Губернатор к памятнику Победы собрался на пост №1. Как ничего нового? Вона как. Бьет ключом.

Гость|24.12.2019 13:29|

По какому месту бьёт?

Гость|24.12.2019 14:07|

В новогоднюю ночь в Москве проезд на наземном транспорте, метро и МЦК будет бесплатным. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Проезд на общественном транспорте в Москве будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января. При этом открытые городские парковки с 1 по 8 января также будут бесплатными.

Гость|24.12.2019 14:15|

больше платных стоянок в центре города.

Гость|24.12.2019 14:16|

В Пензе нет общественного транспорта. Не надо врать!

Гость|24.12.2019 14:22|

А 100 автобусов где?

Имя: Гость
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