24.12.2019 | 09:09

В пензенском минздраве утвердили график работы медицинских учреждений во время новогодних праздников.

В обычном круглосуточном режиме продолжат функционировать скорая помощь и стационары.

Контакт-центр будет работать с 28 декабря по 8 января (кроме 1 и 7 января). Звонки продолжат принимать с 8:00 до 14:00 по телефонам: 999-130 и 937-431-54-40 (для взрослых), 990-130 и 8-927-363-26-33 (для детей).

«Во всех поликлиниках будет организована работа кабинетов неотложной медицинской помощи, выписка лекарственных средств, листков нетрудоспособности, справок о смерти и др. с 8:00 до 14:00 2, 3, 4, 6 и 8 января», - сообщили в региональном минздраве.

Поликлиники, обслуживающие менее 10 тысяч человек, 29 декабря, а также 1, 5 и 7 января не работают.

Дополнительно специалисты медицинских организаций, обслуживающих более 20 тысяч человек, будут оказывать неотложную медицинскую помощь на дому (вызовы принимаются по телефонам и графику, указанному выше).

Более подробную информацию можно будет узнать на сайтах самих лечебных учреждений. Кроме того, в течение всех праздников во всех организациях должны дежурить администраторы. Их телефоны можно найти на сайте минздрава.