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Общество | Пензенцы могут сообщить о задержке зарплаты на горячую линию прокуратуры

24.12.2019|09:24
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Во вторник и среду, 24 и 25 декабря, в прокуратуре Пензенской области будет работать горячая линия по вопросам оплаты труда и занятости населения.

Жители региона смогут рассказать о нарушениях их трудовых прав, задержке зарплаты, делении ее на «серую» и «белую» с 9:00 до 18:00 по телефонам 8 (8412) 32-90-56 и 8 (8412) 32-93-29.

По первому номеру сообщение примет старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ринат Гилфанович Аджигитов, по второму – дежурный прокурор, уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Звонки будут приниматься в том числе и на условиях анонимности.

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