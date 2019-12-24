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Общество | Компания «Рисан» подвела итоги конкурса «Картина счастливой жизни»

24.12.2019|17:29
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Строительная группа «Рисан» подвела итоги открытого городского конкурса детских рисунков «Картина счастливой жизни». Ребята из Пензы в возрасте от 5 до 11 лет прислали на него около 130 работ.

Управляющий директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол отметил, что конкурс оказался интересным и захватывающим.

«Мы хотели, чтобы дети нарисовали именно тот мир, который они хотели бы видеть, в котором хотят жить в будущем. Глядя на картины, мы видим, что они хотят проводить больше времени с семьей, с друзьями, со своими любимыми животными», - сказал он.

Все работы оценивало профессиональное жюри из педагогов детской художественной школы № 1 имени В. Е. Татлина. В результате призеры определены в трех возрастных группах.

В младшей первое место заняла Лана Яковлева, второе - Маргарита Тимофеева, третье - Никита Малов. В средней группе отмечены Дарья Викулова, Ульяна Баландина и Никита Спиридонов соответственно. В старшей победу одержала Алиса Кузина, второе и третье места заняли Елизавета Агуреева и Елизавета Антощенкова.

Работы участников были настолько яркими и интересными, что по итогам конкурса было решено сделать не один Гран-при, а два. Электросамокаты за рисунки получили Яна Милотаева и Алиса Новикова. Девочки смогут увидеть свои рисунки на билбордах и сняться в рекламе ЖК «Новые сады».

Кроме того, в конкурсе были учреждены две спецноминации. Одной из них было пользовательское голосование на сайте жилого комплекса «Новые сады».

Страсти разыгрались нешуточные: при подведении итогов была выявлена накрутка голосов за рисунок, который получил наибольшую поддержку. Он был дисквалифицирован. В результате приз получила Софья Максакова, работа которой понравилась 463 пользователям.

Еще один юный художник премирован по итогам случайного выбора в Instagram среди рисунков, опубликованных с хештегами конкурса. В этой номинации победил Вадим Попадьев.

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