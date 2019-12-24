24.12.2019 | 16:28

На встрече с юными жителями Нижнеломовского района, состоявшейся во вторник, 24 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о взглядах на воспитание детей.

Трансляция беседы главы региона с представителями подрастающего поколения прошла в прямом эфире в соцсети Instagram.

«Когда мы были молодые и дети были маленькие, я считал: чем жестче спрашиваешь с них, тем лучше. А теперь, когда я стал дедушкой, понимаю, что был неправ. У меня от внуков сердце от счастья растекается. Их у меня трое: Ивану пятнадцатый год, Тимофею и Анюте девять, и я их очень люблю».

Он добавил, что все внуки хорошо учатся, а старший активно занимается спортом.

Также Иван Александрович рассказал, что всю жизнь празднует Новый год дома. И в этот раз он надеется встретить его в кругу семьи вместе с внуками.

«Новый год - это домашний праздник», - считает он.

Ранее губернатор опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором они запечатлены с внуком Иваном за подготовкой к чаепитию. Снимок прислал ему один из подписчиков.

«Что значит быть губернатором? Значит всегда быть под наблюдением. А вообще зашли со старшим внуком в торговый центр чаю попить», - написал Иван Белозерцев.