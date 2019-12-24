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Общество | Иван Белозерцев: У меня от внуков сердце от счастья растекается

24.12.2019|16:28
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На встрече с юными жителями Нижнеломовского района, состоявшейся во вторник, 24 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о взглядах на воспитание детей.

Трансляция беседы главы региона с представителями подрастающего поколения прошла в прямом эфире в соцсети Instagram.

«Когда мы были молодые и дети были маленькие, я считал: чем жестче спрашиваешь с них, тем лучше. А теперь, когда я стал дедушкой, понимаю, что был неправ. У меня от внуков сердце от счастья растекается. Их у меня трое: Ивану пятнадцатый год, Тимофею и Анюте девять, и я их очень люблю».

Он добавил, что все внуки хорошо учатся, а старший активно занимается спортом.

Также Иван Александрович рассказал, что всю жизнь празднует Новый год дома. И в этот раз он надеется встретить его в кругу семьи вместе с внуками.

«Новый год - это домашний праздник», - считает он.

Ранее губернатор опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором они запечатлены с внуком Иваном за подготовкой к чаепитию. Снимок прислал ему один из подписчиков.

«Что значит быть губернатором? Значит всегда быть под наблюдением. А вообще зашли со старшим внуком в торговый центр чаю попить», - написал Иван Белозерцев.

Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/
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Гость|24.12.2019 16:43|

Иван Александрович, займитесь рабочими делами. Пенза вся в грязи и пробках, а вы по утренникам ходите. Так себе губернатор.

Гость|24.12.2019 16:46|

Взрослые уже не верят, хоть детям по ушам поездить

Гость|24.12.2019 16:49|

Ах тыж милый наш губернатор! Дай ваш бог вам всем здоровья.

Гость|24.12.2019 16:53|

Слов нет.

Гость|24.12.2019 16:57|

Эт уже ни в одни рамки не лезет....

Гость|24.12.2019 16:59|

Внучата по стопам сынков пойдут?

Гость|24.12.2019 17:01|

надеется встретить дома...правильно надейся...ФТС тоже надеялись..с новым годом КРЫСЫ...

Гость|24.12.2019 17:04|

Я б на ста автобусах поездил, погрелся на остановках с подогревом...

А летом на речных трамвайчиках.

Хотя о чем я, торговый центр попам - он важнее

Гость|24.12.2019 17:07|

А я каждый раз мимо цирка иду и умиляюсь.

Гость|24.12.2019 17:09|

«Я надеваю моим лошадям зелёные очки и кормлю их соломой. Лошади думают, что это трава и едят охотно, но — странное дело! — не набирают в весе».

Имя: Гость
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