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Общество | Иван Белозерцев признался, что до сих пор робеет перед учителями

24.12.2019|17:17
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Во вторник, 24 декабря, на встрече губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с юными жителями Нижнеломовского района одна из школьниц поинтересовалась, волновался ли Иван Александрович в детстве у доски.

«А ты как справляешься с волнением?» - задал глава региона встречный вопрос.

«Я представляю, что вокруг никого нет», - пробормотала девочка.

«Проходят десятилетия, но ничего не меняется. Волнение у доски было и у наших родителей, и у нас, и у наших детей, и у вас. Волнуешься, потому что товарищи смотрят, как ты ответишь, а, честно говоря, не всегда удается знать урок на отлично. И у меня такое бывало», - пооткровенничал Иван Белозерцев.

По его словам, сейчас он может спокойно разговаривать с любой аудиторией - директорами заводов, бизнесменами, работниками культуры. «Но когда в зале находятся учителя, я волнуюсь!» - признался глава региона.

Он также развил мысль о том, что нередко дети волнуются у доски, даже зная материал. Одной из причин этого может быть ожидание высокой оценки и страх получить более низкую.

«Я внуку говорю: «Не ответил - ничего страшного». Он спрашивает: «А если двойку поставят?» - «Выучишь и сдашь. Ответишь на пять - поставят четыре. Трагедию делать из этого не надо. Всегда можно выучить тему и пересдать ее. Конечно, нужно стараться получить пятерку, но даже если будет четверка, ничего страшного не произойдет», - считает губернатор.

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Гость|24.12.2019 17:42|

Ну, вздрогнем!

Гость|24.12.2019 18:08|

Ишшо бы! Одно неверное движение рукой при подсчете бюллетеней и усё...

Гость|24.12.2019 18:18|

Клоунада продолжается

Гость|24.12.2019 18:33|

А стрючков не робеет под домашним?

Гость|24.12.2019 18:35|

я не робею...

Гость|24.12.2019 18:40|

Гость писал(a):

А стрючков не робеет под домашним?
Скоро Новый год,Рождество. Всё путём.

Гость|24.12.2019 18:52|

Маразм крепчал

Деревья гнулись

И ночка тёмная была

Один безумный губернатор

Весь год сводил народ с ума!

Гость|24.12.2019 18:58|

ваньша, ты дурак?

Такого идиотского руководителя региона не было со времён царя гороха. Область как драная шалава, народ через задний проход дышит под жкх, налогами, низкими зарплатами, произволом чинков всех мастей, а он нам свои детские фобии рассказывает.

Имя: Гость
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