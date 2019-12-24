24.12.2019 | 17:17

Во вторник, 24 декабря, на встрече губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с юными жителями Нижнеломовского района одна из школьниц поинтересовалась, волновался ли Иван Александрович в детстве у доски.

«А ты как справляешься с волнением?» - задал глава региона встречный вопрос.

«Я представляю, что вокруг никого нет», - пробормотала девочка.

«Проходят десятилетия, но ничего не меняется. Волнение у доски было и у наших родителей, и у нас, и у наших детей, и у вас. Волнуешься, потому что товарищи смотрят, как ты ответишь, а, честно говоря, не всегда удается знать урок на отлично. И у меня такое бывало», - пооткровенничал Иван Белозерцев.

По его словам, сейчас он может спокойно разговаривать с любой аудиторией - директорами заводов, бизнесменами, работниками культуры. «Но когда в зале находятся учителя, я волнуюсь!» - признался глава региона.

Он также развил мысль о том, что нередко дети волнуются у доски, даже зная материал. Одной из причин этого может быть ожидание высокой оценки и страх получить более низкую.

«Я внуку говорю: «Не ответил - ничего страшного». Он спрашивает: «А если двойку поставят?» - «Выучишь и сдашь. Ответишь на пять - поставят четыре. Трагедию делать из этого не надо. Всегда можно выучить тему и пересдать ее. Конечно, нужно стараться получить пятерку, но даже если будет четверка, ничего страшного не произойдет», - считает губернатор.