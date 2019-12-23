23.12.2019 | 09:50

Житель Самарской области задержан пензенской полицией по подозрению в краже.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, преступление было совершено ночью в Кузнецке. Злоумышленник проник в кафе на улице Белинского, повредив входную дверь, и похитил мобильный телефон и бутылку коньяка.

Обнаружив пропажу имущества, представитель коммерческой организации обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 60-летний житель Новокуйбышевска. Он сознался в содеянном.

Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности. Теперь он стал фигурантом еще одного дела – по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Если вина гражданина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.