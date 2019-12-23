23.12.2019 | 10:14

На совещании с главами муниципалитетов, состоявшемся в режиме видео-конференц-связи в понедельник, 23 декабря, губернатор Иван Белозерцев рассказал, что за последние три дня к нему из районов поступило множество жалоб на гололед. Он зачитал несколько обращений.

В частности, женщина, приехавшая из Москвы к 81-летней матери в Мокшан, рассказала, что пенсионерка вся в гематомах от падений на льду, добираться до магазина ей приходится ползком, потому что на ногах передвигаться невозможно.

«А конкретно на какой улице? - поинтересовался глава района Николай Тихомиров. - Пока ни одной жалобы в администрацию не поступало».

«Организуйте рабочую группу - три человека, возьмите видеокамеру и в Мокшанский район. Сегодня работаете до конца дня и вечером покажете мне фото- и видеоматериалы. Езжайте, я потом приму решение и главе района покажу, какие улицы!» - поручил Иван Белозерцев начальнику областного управления ЖКХ и ГЗН Михаилу Панюхину.

Еще одна жалоба поступила от жителей дома № 37 на улице Ударной в Пензе, которые вынуждены были добираться до ДК «Заря» на детский концерт по льду, держась друг за друга.

«Есть такие проблемы. Мы работаем с управляющими компаниями, сегодня еще один рейд проведем по внутридворовым территориям», - признал глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

«Задача власти - чтобы люди не обращались с такими вопросами. Если бы выпал снег, было бы не так скользко. А сейчас гололед как весной. Все службы должны работать с пяти утра, чтобы к восьми-девяти все было посыпано», - распорядился Иван Белозерцев.